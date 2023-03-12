OnePlus Ace 2V換上天璣9000處理器 採更具質感設計
去年推出搭載天璣8100-Max處理器的OnePlus Ace，今年更推出採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器與OPPO充電晶片的OnePlus Ace 2之後，OnePlus稍早宣布推出小改款的OnePlus Ace 2V。
硬體規格部分，OnePlus Ace 2V採用聯發科天璣9000處理器，配置6.74吋OLED螢幕，支援Full HD+解析度與120Hz畫面更新率，另外也支援螢幕下指紋辨識功能，以及5000mAh電池容量，對應80W有線快充。
相機方面則配置1600萬畫素視訊鏡頭，主相機分別採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。
其他部分則包含採用塑膠材質框體，分別提供採磨砂設計的黑色，以及採釉面材質設計的青色款式，另外在機身上也搭載獨立靜音撥鍵與雙擴音喇叭與X軸線性馬達。
OnePlus Ace 2V建議售價從人民幣2299元起跳，目前已經在中國市場開放預購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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