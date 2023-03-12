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nubia Z50 Ultra採用ZTE旗下第四代螢幕下鏡頭技術

聯合新聞網／ 楊又肇

nubia宣布推出採用其第四代螢幕下鏡頭技術，並且換上Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器的旗艦手機Z50 Ultra。

在第四代螢幕下鏡頭技術中，nubia採用1600萬畫素鏡頭，對應2.24μm合成畫素尺寸表現，並且對應f/2.0光圈，強調在拍攝相片與影片畫質表現有更進一步提升，而在顯示螢幕則是採用UDC Pro+晶片設計，配合對應400ppi顯示密度設計，藉此維持清晰顯示效果。

硬體方面，Z50 Ultra採用6.8吋OLED螢幕，解析度為2480 x1116，支援120Hz畫面更新率與1440Hz PWM調光，另外也提供螢幕下指紋辨識功能，另外也比照OnePlus加上獨立靜音撥鍵，並且提供雙擴音喇叭、X軸線性馬達與紅外線遙控模組。

處理器則採用Snapdragon 8 Gen 2，搭配最高16GB記憶體，以及最高1TB儲存容量，電池容量則是5000mAh，支援80W有線快充。相機則在主相機配置6400萬畫素、Sony IMX787感光元件設計的廣角鏡頭，搭配同為6400萬畫素設計、採OmniVision OV64B感光元件的潛望式人像遠焦鏡頭，以及5000萬畫素、三星ISOCELL感光元件設計超廣角鏡頭。

而建議售價則將以人民幣3999元起跳價格銷售，目前已經開放中國市場預購。

另外，在今年MWC 2023期間公布的智慧眼鏡裝置nubia Neovision Glass，則會在今年4月於中國市場銷售，建議售價為人民幣2999元。而攜手裸視3D設備業者Leia合作的裸視3D平板裝置nubia Pad 3D，目前暫時仍未公布其上市資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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