聯想攜手跑車品牌Aston Martin打造全新ThinkStation工作站
聯想宣布與英國豪華跑車品牌Aston Martin合作，雙方推出共同設計的工作站ThinkStation PX，以及包含ThinkStation P7與ThinkStation P5在內工作站，其中採用Aston Martin DBS車款具識別性的六角立體網格狀前進氣口，加上Think系列機種經典小紅點設計。
此次推出ThinkStation PX最高可採用2組Intel第四代Xeon可擴展伺服器處理器，搭配最多4張NVIDIA RTX 6000系列繪圖卡，以及最高2TB記憶體容量，另外也搭載支援熱插拔交換的前置硬碟與高達1850W的電源供應器，本身則採用5U尺寸機架設計，藉此在標準機櫃內放入更多工作站。
而ThinkStation P7則採4U尺寸設計，本身最高可支援56核心設計的Xeon W-3400伺服器處理計、3張NVIDIA RTX 6000系列繪圖卡與最高1TB記憶體。至於ThinkStation P5則採桌機般設計，支援最高24組核心設計的Xeon W系列伺服器處理器、2張NVIDIA RTX 6000A繪圖卡與最高512GB記憶體。
另外，此次推出工作站機種除了採用六角立體網格狀前進氣口與Think系列機種經典小紅點設計，更搭載隱藏機箱側面手把，以及正面可顯示QR Code讓使用者快速檢視錯誤資訊的LCD螢幕。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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