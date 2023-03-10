AI可記錄大腦想法變成圖像化 實驗結果曝…「轉換成功率」好驚人
AI的技術日新月異，現在竟然還學會「讀心術」，能夠讀取人類思考的功能性磁振造影，藉此輸出跟人類思考的圖片相似的圖像。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，AI繪圖技術Stable Diffusion能夠讀取人類輸入的任何文字，再轉換成圖像。日本大阪大學的研究專家利用這項繪圖技術，先找來4名受試者觀看1萬張圖片，接著拍攝功能性磁振造影（fMRI），讓AI讀取fMRI圖像，AI便能學習並輸出跟受試者觀看的圖片相似的圖片，相似度高達80%。
這項研究所使用的是「擴散模型」（diffusion model）技術，這項技術是先將原圖加入雜訊，讓雜訊逐漸增加，藉此訓練AI反推去除雜訊後還原圖像的能力。大阪大學前沿生命科學研究所教授高木裕（Yu Takagi）表示，之所以fMRI圖像，是因為fMRI能記錄大腦活動時的血流變化，每當受試者思考或有情緒時，fMRI便能記錄下運作的部位。
高木裕說，藉由這項演算法，AI能夠從大腦枕葉及顳葉讀取訊息，藉此產生圖像。未來或許能夠使用這項技術，藉此了解動物的感知能力、記錄人類夢境或幫助癱瘓病人與外界交流。
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