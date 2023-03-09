三星否認將重啟自主架構設計CPU 強調仍會以Arm設計打造處理器

針對南韓新聞Business Korea報導指稱三星再次重啟自主架構CPU研發事宜，並且計畫在2027年完成全新自主架構CPU設計，藉此在高階手機產品做出更多差異化發展，但隨後由三星出面澄清，表示其處理器產品仍會維持採用Arm提出CPU架構設計。

過去三星就已經與Arm維持深度合作，例如從很早之前就已經導入big.LITTLE大小核心配置設計，但後續為了進一步增加與其他業者差異化發展可能性，開始在其Exynos處理器採用代號「Mongoose」的自主架構設計。

不過，「Mongoose」自主架構最終面臨效能表現不佳、投入成本過高等問題，使得三星最終不得不放棄自主架構設計發展，並且解散原本位於德州研發中心團隊，進而改用Arm後續提出的Cortex-X半客製化CPU設計，甚至也宣布與AMD合作導入RDNA 2顯示架構設計的GPU，藉此提升Exynos處理器顯示效能。

但從三星澄清說法，表示仍與Arm維持合作，並且採用其Cortex-X CPU設計，代表三星接下來不會像Qualcomm將以自主架構設計打造效能更高的處理器產品。

只是在Arm傳出有意規範使用其架構設計處理器的業者，不得更改架構組合消息之下，三星接下來推出的Exynos處理器除了以半客製化設計做出差異化，可能還會面臨與AMD合作GPU設計無法用於處理器產品的情形。

除非三星有意像蘋果、NVIDIA在內業者僅取得Arm指令集授權，在採用全自主架構設計之下、才能順利使用AMD提供GPU技術，並且與市場同級處理器進行差異化競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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