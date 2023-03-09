Meta計畫將Messenger服務重新加回Facebook 讓使用者更方便查看私訊

從2014年宣布將Messenger服務自Facebook拆分獨立，目的是為了讓此傳訊服務可以有更大發展空間，但在稍早更新消息中，Meta則表示有越來越多人直接透過Messenger服務分享在Facebook所見內容，因此希望透過在Facebook重新加入Messenger功能，藉此增加更多使用黏著。

Meta表示，目前每天約有超過1400億個訊息透過Messenger服務傳遞，同時從使用者在Instagram上每天透過私訊功能分享超過10億次Reels短影片的情況來看，認為將Messenger服務重新加回Facebook，更有利於內容分享、傳遞，並且能降低使用者必須在不同app間切換的麻煩。

另一方面，多數使用者在去年底透過Facebook、Messenger之間溝通的比重更出現50%以上，顯示將兩項服務再次整併，將能帶動更高使用黏著。

不過，即便宣布將Messenger服務重新加回Facebook，Meta顯然仍計畫讓Messenger服務可維持獨立運作，主要是讓使用者能更容易在Facebook內直接使用Messenger服務。

目前此項調整僅先針對部分用戶提供測試，但接下來將會擴大測試範圍，讓更多人使用。

除了宣布將使Meesenger服務重新加回Facebook，Meta還說明目前Facebook已經成長至每天吸引超過20億人使用規模，同時也強調將持續強化人工智慧技術整合，藉此協助更多創作者透過Facebook平台發揮創意，另外更計畫藉由人工智慧讓使用者能更容易找到個人想要看見內容，或是提高廣告媒合準確性，未來也計畫透過人工智慧創造更多應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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