Google針對台灣新聞業者量身打造共榮基金 以新台幣3億元推動在地新聞產業發展

從2018年宣布於亞太地區推行最高提供30萬美金贊助金額的新聞倡議計畫，並且從2020年開始向德國、澳洲、巴西等地區新聞業者支付內容使用費之後，Google在3月8日於台灣公布的第六屆智慧台灣計畫中，透露將推出針對台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，預計在未來三年內挹注新台幣3億元協助台灣在地新聞產業發展。

Google台灣總經理林雅芳表示，「台灣新聞數位共榮基金」將由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，目標支持台灣在地新聞產業轉型與永續經營，並且將持續與台灣政府、在地產業夥伴溝通，進而建立更多合作發展機會。

「台灣新聞數位共榮基金」將開放所有台灣新聞媒體申請，只要產製內容具原創性、符合公眾利益，即可在每週四於開放辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案。

同時，數位經濟暨產業發展協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，廣納數位轉型、新聞內容和技術方面的專業人才加入，針對媒體提交方案提供建議。當提交方案確認後，再由協會審定、核發經費。

目前協會規劃每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在2023上半年完成第一輪徵件。

Google台灣總經理林雅芳表示：「雖然 Google 目前面臨大環境的挑戰，但台灣依然是我們的全球重要據點，過去投資台灣的各種計畫都會繼續進行。我們很開心今年在政府、產業公協會的共同努力下，推出新聞數位共榮基金，和台灣的新聞產業一起度過數位轉型的關鍵時刻、共榮共存。我們將持續把創新的產品和服務帶來台灣，在台灣投資基礎建設和人才培育，運用各種技術與資源幫助台灣數位轉型。」

數發部次長李懷仁指出：「新聞產業是民主發展重要的基石，遇到數位衝擊與轉型的關鍵時刻，不是只有零和的競爭，也能透過公私協力、跨產業共同合作，共存共榮。我們樂見也贊同 Google 提出的數位轉型共榮方案，同時盼望其他大型跨境數位平台跟進仿效；期待 Google 跟新聞產業能夠凝聚更多共識，進而推動更多合作，讓台灣成為資訊更加通暢、優質多元的民主社會。」

2018年以來，Google便透過新聞倡議計畫 (Google News Initiative, GNI)，針對報導工具、數位技術、營運策略，提供新聞業不同的培訓課程，已經幫助台灣超過60間媒體的2000名新聞工作者。

而藉由過去兩年來和政府、新聞媒體、公協會持續溝通與討論，Google了解台灣的新聞產業多元、數位經驗不同，需要客製化的解決方案，因此為台灣量身打造共榮基金，協助所有的新聞媒體成長，並且接受政府和產業的建議，委託中立單位管理共榮基金，但原有的新聞倡議計畫仍會持續進行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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