Google I/O 2023在5月10日登場！傳有望推出摺疊手機、更多AI相關應用產品

Google稍早確認今年度的年度開發者大會Google I/O 2023將於5月10日展開，地點同樣將位於鄰近山景城總部的海岸線圓形劇場 (Shoreline Amphitheatre)，並且將透過線上直播方式免費開放全球各地開發者參與，同時也將開放少數開發者前往現場參與此次活動。

若沒意外，今年主軸將會聚焦在日前公布以大型語言模型LaMDA為基礎打造的聊天機器人「Bard」，同時預期也會公布更多以此為基礎打造的服務產品。

另一方面，Google預期也會公布新版Android 14具體細節，同時預期也將對外釋出公開測試版本 (目前已經向開發者提供技術測試版本)，同時也將更新諸如Chrome、Google Maps等服務功能。

而硬體方面，則有可能藉由此次活動公布中階手機Pixel 7a (暫稱)，另外也可能揭曉去年透露的Pixel平板裝置，甚至有可能進一步揭曉傳聞中的螢幕可凹折手機Pixel Fold。

至於活動主題演講時間將在美國西岸時間5月10日上午10點，換算成台灣時間則是5月11日的凌晨1點。此外，Google也在此次Google I/O 2023官網釋出總計6種解謎遊戲，吸引開發者挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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