快訊

基捷燒錢又掀波 台鐵4大解方能解基隆人通勤之苦？

日本搭機回台忘了做一件事 部落客心痛：3400元飛了

第3屆資安女婕思開跑 吳政忠：目標號招3千名生力軍

中央社／ 台北8日電

資安女力發英雄帖，國科會主委吳政忠今天表示，過去因駭客負面刻板印象，家長不鼓勵女學生投入資安，但未來資安戰場跨國界跨領域，有許多發揮空間，希望即日起開放報名的第3屆資安女婕思活動，報名數達陣3000人。

呼應蔡總統的資安向下扎根及女性人才培育等政策，國科會民國110年起啟動「GiCS 尋找資安女婕思」，為國內第1個專屬高中職及大專校院女學生的活動，並在111年擴大針對相關領域女性工作者，辦理「TechGiCS 女婕思好科技」系列研習，藉大師講座與實地參訪，培養跨領域思考、增進人才交流互動。

國科會今天舉辦記者會，為今年的資安女婕思、女婕思好科技活動揭開序幕，吳政忠、國科會前瞻及應用科技處長陳國樑、NEC台灣董事總經理賴佳怡、中研院院士李德財、教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰，以及多所高中校長、女學生共襄盛舉。

吳政忠致詞時表示，網路資安是所有產業的主心骨，在低軌通訊衛星、6G技術發展下，資訊將無所不在，除帶來方便性，也凸顯出資安重要性，且總統蔡英文上任以來，已將資安提升到國安層次。

不過，他坦言，近年民間企業、政府部門積極網羅資安專家，台灣在相關人才量能上，確實可再加強。

過去曾有家長不太鼓勵女學生投入資安領域，吳政忠說，希望他們理解，資安產業裡不是只有「黑帽駭客」，改善資安漏洞的「白帽駭客」才是關鍵；第1屆資安女婕思活動吸引1000多人報名，第2屆2000多人，希望今年達陣3000人目標，培養更多資安生力軍。

吳政忠表示，未來資安戰場跨界跨域，有許多發揮空間，台灣在資安領域必須與國際連結，今年女婕思決賽將邀請國際團隊進行友誼賽，研習座談也將納入國際元素，台灣雖小、但產官學研團結合作力量大，希望各界攜手挹注台灣資安環境。

賴佳怡致詞時表示，新時代科技領域只問專業、不問性別，只問技術、不問國界，在資訊爆炸時代，資安強化仰賴下一代，資訊教育要不斷前進校園扎根；NEC針對第2屆女婕思活動表現優秀的學員，提供實習機會，也希望在第3屆決選團隊中，爭取實習媒合。

據國科會前瞻及應用科技處調查，有大概5成參與學生因女婕思活動，已經投入或是有意願朝資安領域邁進，延續這樣的效益，第3屆資安女婕思將以「資安闖天關」及「創意發想賽」為兩大主題，即日起開放報名，預定於5月6日在台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓舉辦決賽。

資安 教育部 駭客

延伸閱讀

振華重工起重機引資安疑慮 高港：操控軟體皆非陸製

無人機修法將設落日條款 民航局：資安檢測將採型式審

科技助陣！國科會拚健康壽命75歲 提升社會經濟參與

「運動在南科」3千親子同樂 戴資穎6會南科人切磋球技

相關新聞

2022~2026年預期AI伺服器出貨量年複合成長率達10.8%

TrendForce觀察到始自2018年新興應用題材的帶領下，包含自駕車、AIoT與邊緣運算，諸多大型雲端業者開始大量投...

2022~2026年AI伺服器出貨量 年複合成長率可達10.8%

TrendForce今天表示，自2018年新興應用題材的帶領下，包含自駕車、AIoT與邊緣運算，諸多大型雲端業者開始大量...

媒體議價 唐鳳：樂見Google提出數位轉型共榮方案

Google宣布推出台灣新聞數位共榮基金，數位部長唐鳳今日在立法院交通委員會備詢時，接受媒體採訪指出，樂見Google提...

Google推出新聞數位共榮基金 3年投入3億元

Google智慧台灣計畫邁入第六年，今日宣布將推出「台灣新聞數位共榮基金」，預計未來3年、挹注3億元協助新聞產業，並由數...

Google今公布媒體共榮方案 唐鳳盼Meta也能盡快提出

有關媒體議價分潤，Google今（8）日將公布相關方案，對此數位發展部長唐鳳表示，今天要提出的事就是公布他們先前所提有關...

微軟3月16日以AI為主題舉辦活動 再揭曉新版Dynamics 365 Copilot服務

進前公布結合ChatGPT的新版Bing搜尋服務，同時更將人工智慧技術應用在新版Microsoft Edge瀏覽器、Skype等產品後，微軟顯然計畫更進一步將人工智慧整合在更多服務，預計在美國東岸時間3月16日上午11點 (台灣時間3月17日凌晨12點)舉辦一場名為「結合AI的未來工作型態」 (Future of Work with AI)的發表活動，預計說明更多結合人工智慧的服務與應用產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦