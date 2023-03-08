瑞典電動車業者CAKE推出車輛訂閱服務 讓企業更容易建置服務車隊

過去打造Kalk系列、Ösa系列可模組化電動機車，以及全地形車Kibb的瑞典電動車業者CAKE，稍早宣布針對企業用戶推出名為CAKE訂閱 (CAKE Subscribe)的服務，讓企業用戶能減輕採購車輛、建置服務車隊的前期成本負擔。

CAKE創辦人暨執行長Stefan Ytterborn表示，由於許多遞送、接駁等運輸媒合服務都需要大量車輛，因此對於許多服務來說，採購、維護車輛就變成明顯的開銷，尤其初期建置車隊時更需要花費大筆資金。

此次推出的CAKE訂閱服務，將可依照企業採購車輛及建置車隊需求量身打造，並且無須預先支付前期款項，即可依照需求選擇車輛類型、規模，並且提供後續車輛維護服務，讓餐飲、貨運等媒合運輸資源服務能導入電動車，藉此降低企業營運所產生碳排放量。

同時，Stefan Ytterborn更強調使用CAKE訂閱服務無須簽訂長約，即便企業僅有臨時大量車輛需求亦可使此項服務，藉此提供無風險的車輛資源使用服務。

目前CAKE訂閱服務先在瑞典及法國提供，未來將會進駐更多國家地區。

類似服務，Gogoro也曾透過旗下GoShare車輛租賃服務，打造名為GoShare for Business企業方案的服務項目，將由企業端賣斷Gogoro車款，並且透過GoShare提供服務平台管理車輛，同時也由GoShare提供後續維修服務，而企業透過此服務不僅能更方便建置內部提供公務使用車輛，更能透過數據管理車輛使用情況，進而追蹤員工使用這些車輛執勤狀況，另外也能精簡車輛維護所需成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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