微軟3月16日以AI為主題舉辦活動 再揭曉新版Dynamics 365 Copilot服務

進前公布結合ChatGPT的新版Bing搜尋服務，同時更將人工智慧技術應用在新版Microsoft Edge瀏覽器、Skype等產品後，微軟顯然計畫更進一步將人工智慧整合在更多服務，預計在美國東岸時間3月16日上午11點 (台灣時間3月17日凌晨12點)舉辦一場名為「結合AI的未來工作型態」 (Future of Work with AI)的發表活動，預計說明更多結合人工智慧的服務與應用產品。

不過，微軟尚未透露此次活動將會與哪類產品、服務相關，但由於負責Microsoft 365產品的微軟企業副總裁暨現代化工作與企業應用業務主管Jared Spataro也會同台講解，因此不難猜測此次活動主軸會聚焦在新版Microsoft 365服務更新。

而目前Microsoft 365服務涵蓋Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneDrive、SharePoint、Micrsoft Teams等服務，企業版還包含Exchange、Access等服務，因此預期微軟此次主軸，將放在如何藉由人工智慧讓此類服務在使用上變得更有效率。

在稍早時候，微軟已經針對企業用戶宣布推出名為Dynamics 365 Copilot，以及名為Viva Sales Copilot的新服務，主要在既有服務基礎上整合人工智慧，讓企業用戶能透過人工智慧更有效率地整理分析數據、資料，或是摘要會議討論重點，另外也能針對訊息或信件回覆內容給予合適的撰寫建議。

若沒意外的話，微軟將會更進一步善用本身與OpenAI的合作資源，並且將ChatGPT背後技術廣泛應用在其服務產品，同時也將持續推動自有人工智慧技術，藉此在此波人工智慧趨勢發展下取得競爭優勢。

除了微軟，包含Google等業者也同樣將更多資源聚焦在人工智慧技術應用，同時目前許多中國企業也再次將更多人工智慧技術應用在旗下產品，因此接下來將能看見更多人工智慧技術加速成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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