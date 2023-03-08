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微軟執行長：過去推出的Cortana在內數位助理服務「笨得像石頭」

聯合新聞網／ 楊又肇

稍早接受金融時報採訪時，微軟執行長Satya Nadella認為過去推出的Cortana數位助理服務，以及市場業者推出的Alexa、Google Assistant、Siri等數位助理服務都「笨得像石頭」 (dumb as a rock)。

在Satya Nadella的說法中，認為多數數位助理服務實際上是以現有搜尋技術為基礎打造，並且結合語音識別及與語意理解技術「感知」使用者提問需求，進而透過搜尋技術找到合適解答，再以合適方式向使用者回覆，但絕大部分情況會是直接以搜尋結果條列式呈現，僅特定情境會以事先設定口說方式表達。

而目前導入生成式人工智慧技術的搜尋服務，使用者無論透過輸入字句，或是透過口語方式進行互動，系統都能以貼近擬人方式進行回覆，甚至依照使用者需求協助擬定旅遊行程安排，或是幫忙摘要長文內容重點，讓使用者能更進一步節省過往搜尋時所需整理資訊時間。

因此在Satya Nadella的看法，目前結合人工智慧技術的新版Bing搜尋服務，將比過往推行的數位助理服務更為實用，同時也將改變過往以來幾乎沒有明顯改變的搜尋使用情況。

除了微軟，包含Google在內業者也開始著手構思全新搜尋服務，例如Google從去年提出大型語言模型LaMDA，到今年初透露準備推出名為「Bard」的人工智慧聊天機器人，同樣會改變既有搜尋服務使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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