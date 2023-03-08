Uber台灣總經理由Margarita Peker接任 楊思祥轉戰歐洲市場
Uber在3月7日宣布將由Margarita Peker (楊麗達)接任Uber台灣總經理，原本自2020年擔任台灣總經理的楊思祥則將轉戰歐洲市場，擔任南歐與中東歐區域市場總經理。
來自澳洲的Margarita Peker於2017年加入Uber，接連在Uber與Uber Eats業務累積行銷和營運職務經驗。在擔任Uber台灣總經理之前，Margarita Peker曾任Uber紐澳市場營運總監，負責推動當地Uber業務成長，以及消費者端產品及區域獲利事宜。
此外，Margarita Peker也曾於全球領導團隊擔任不同要職，推動Uber One會員方案和促進顧客體驗的國際專案。
加入Uber之前，Margarita Peker曾任品牌策略和傳播顧問，深耕飯店、媒體和消費品品牌合作。Margarita Peker也曾獲澳洲和美國的傑出青年獎榮譽，並且連續兩年擔任澳洲Awesome基金會董事。
Margarita Peker表示：「來台灣後很快被台灣民眾的人情味，以及城市活力留下深刻印象。 Uber顯然已經成為維繫城市交通脈動的一環，塑造了良好的乘車體驗，更帶給合作車隊夥伴與其合計超過一萬名合作職業駕駛經濟機會。我也觀察到Uber與城市更深入合作的可能，且衷心期盼儘快開展合作新契機。」
暨李佳穎出任Uber Eats台灣首位女性總經理之後，Uber再次內部拔擢Margarita Peker成為Uber台灣首位女性總經理，展現Uber在全球市場和台灣致力於多元共融職場的努力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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