唐鳳要弄手機門號「內建防詐APP」 鄉民炸鍋：不都有了想撿現成？
台灣詐騙電話猖獗，尤其高齡者最容易成為宰羊目標，唐鳳昨（6）日接受廣播節目快樂聯播網專訪，談及政府投入研究「手機門號內建防詐騙軟體」，最快可於今年上路。消息傳回PTT後，鄉民們卻似乎不買單，直言「不就是Whoscall嘛…你政府要自己做一個？」
唐鳳昨於快樂聯播網專訪中表達關切高齡者容易遭詐騙集團盯上，雖坊間已有如Whoscall這種可辨識陌生來電的APP，但考量到需要高齡者自行安裝防詐軟體難度較高，因此數位部研究免付費甚至免安裝的方式，也就是辦好電信門號方案後，內建這類防詐騙軟體，「現在正在規劃，應該很快，最慢明年想辦法上路」。
不過，這項政府協助民眾防詐的美意卻讓鄉民聽了嗤之以鼻，紛紛留言砲轟「不想辦法抓詐騙集團，弄個有現成的APP」、「不就是Whoscall，你政府要自己做一個？」、「有夠奇怪！這種（防詐功能的）Ｗhoscall就在做，政府需要花稅金？或許吧～但別搞出沒啥用的APP」、「辦門號=請店員協助安裝」。
但也有人表示讚許，直言「由電信商內建顯示的話，會對老人很有用，給推！」、「這明明就是好政策」、「推推，現在被騙的人還是很多」、「全台門號預設拒接國外電話能擋掉8成詐騙」，也有人認為「文章很明顯是說要內建民間的APP，怎麼還有人理解成政府要做新APP啊？」
知名防詐騙APP「Whoscall」全球下載量突破億次，透過龐大的資料庫系統提供用戶自動辨認可疑來電服務，從中阻絕詐騙電話，降低民眾被詐騙風險。Whoscall推出免費版及付費版本方案，《聯合新聞網》整理表格清楚看懂Whoscall各版本差異。
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