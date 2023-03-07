亞馬遜將於4月1日關閉美國多家Amazon Go無人商店 原因是這些

相關報導指出，亞馬遜將於4月1日關閉位於紐約內的兩家Amazon Go無人商店，另外也將關閉另外兩家位於西雅圖，以及四家位於舊金山的無人商店。而亞馬遜對此情況的回應，目前仍會著重無人商店市場佈局，並且持續研究哪些地點與功能更容易吸引用戶。

另外，亞馬遜也透露目前正在重新評估重返辦公室工作模式的需求，原因在於越來越多人習慣遠距辦公的工作型態，甚至也因此停下其員訂在美國維吉尼亞州阿靈頓郡興建的第二座總部。

而從今年初宣布擴大裁員消息來看，顯然亞馬遜也希望透過這些作法削減非必要成本。

但亞馬遜強調未來依然會持續佈局無人商店市場與相關技術，透過全自動化方式加快商品銷售效率，例如透過影像識別等感測技術判斷消費者是否在店內取走商品，並且在消費者持續拿走商品情況下，在走出店門之後透過消費者預先登入的亞馬遜服務帳號完成扣款，過程中無須由任何店員協助結帳。

另一方面，亞馬遜顯然也持續設法改善實體店面銷售模式，即便在過去幾年因為疫情影響接連關閉位於美國與英國境內的實體店面，但亞馬遜顯然仍計畫推動不一樣的實體店面銷售模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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