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本田要靠新電池技術降低成本 推俗又大碗的小型電動車有望問世

聯合新聞網／ 楊又肇
▲本田社長三部敏宏
▲本田社長三部敏宏

在與Sony合資新公司佈局電動車市場後，本田 (Honda)表示將透過新電池技術降低造車成本，藉此推出更經濟實惠的小型電動車。

相較目前多數車廠都因為電池等技術造價相對較高，使得現階段的電動車價格依然難以打入多數消費市場，因此本田期望能藉由新電池技術降低電動車整體製造成本，並且藉由推出更經濟實惠的小型電動車吸引買氣。

類似的作法，MIH開放電動車聯盟去年底便公布Project X計畫，將以模組化形式打造微型電動車，而Tesla方面也傳聞將推出以Model 2為稱的小型電動車，希望更進一步降低造車成本，藉此加速電動車普及化發展。

從電動車整體設計結構來看，理論上會比傳統燃油車輛採更簡單結構設計，但關鍵還是在於電池、電機相關技術成本依然偏高，尤其電池元件更在電動車成為重要關鍵設計，如果能進一步降低電池成本，將能使電動車整體造價明顯降低。

而在Nissan日前宣布順利研發全新固態電池之後，本田近期也表示將加強在新能源技術應用發展，本身也將押注固態電池技術發展，而Toyota方面也持續佈局燃料電池與其他新能源技術，藉此加快從傳統車廠轉型的腳步。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

本田

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