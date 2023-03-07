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Arm高層：Cortex-X半客製化CPU效能將有更大突破 AI技術成長將加快半導體產業發展

聯合新聞網／ 楊又肇

在近期於MWC 2023期間受訪時，Arm客戶業務資深副總裁暨總經理Chris Bergey表示，將以Cortex-X半客製化CPU設計超越蘋果在M系列處理器的單執行緒效能表現。另一方面，Chris Bergey認為在人工智慧技術持續發展之下，將會持續推動半導體產業成長。

Arm架構處理器將在效能上有更高成長

依照Chris Bergey說明，Cortex-X半客製化CPU設計相比Cortex-A系列CPU更著重單執行緒效能，同時也能搭配更大快取記憶體設計，目前已經應用在Qualcomm、聯發科、三星等處理器產品，藉此讓行動處理器產品能發揮PC處理器等級運算效能。

而雖然同樣採用Arm授權指令集架構設計，蘋果在Apple Silicon處理器產品採用高度客製化設計，同時也針對作業系統、軟體進行最佳化配置，尤其在後續推出的M系列處理器更針對筆電使用需求提高運作時脈與記憶體配置能力，並且借助Arm指令集架構低耗電特性，讓筆電能有更長待機使用時間。

Qualcomm原本藉由Arm設計技術打造Snapdragon 8cx等筆電處理器，但顯然在整體運作時脈等表現仍有限制，因此後續才計畫藉由收購Nuvia技術，藉由Oryon CPU重啟全自主架構設計，準備打造更高運算效能的筆電處理器，同時未來也考慮將Nuvia技術應用在手機處理器。

以日前Qualcomm說明，採用Oryon CPU設計的全新筆電處理器預計會在今年內公布，但新一代的Snapdragon行動處理器預期還是會維持採用Arm Cortex-X半客製化CPU設計，預期會以Cortex-X4 CPU為基礎打造，但運作時脈可能會進一步提高至3.7GHz規格，至於核心總數應該還是會維持在8核心，但是否仍維持Snapdragon 8 Gen 2的「1+4+3」配置，暫時還無法確認。

人工智慧技術應用趨勢下，將帶動更大規模半導體產業成長

在近期ChatGPT等人工智慧技術應用持續吸引市場目光，Chris Bergey預期將進一步推動半導體產業成長，尤其大量運算被背後所需雲端伺服器、加速運算用途的GPU，以及藉由更低耗電支撐龐大運算量的CPU設計，而預期Arm也會在此趨勢下獲益。

如同Intel、NVIDIA等處理器業者都比過往更積極爭取人工智慧技術趨勢所形成市場需求，Chris Bergey認為此趨勢將使Arm有更大發展優勢，原因在於Arm架構設計處理器將涵蓋更多市場應用需求，而未來市場仰賴人工智慧技術應用產品將會更加多元，因此也讓Arm能有更多發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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