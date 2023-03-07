快訊

報導「9成退役軍官赴中賣情報」遭外交部關切 日經回應了

降低降低研發投入成本 報導指稱華為有意將終端業務拆分

聯合新聞網／ 楊又肇

在2020年11月將榮耀品牌拆分獨立，並且在手機市場順利取得成果之後，中國證券日報引述消息指稱，華為有意進一步拆分從原本消費者業務更名的終端業務，藉此降低手機產品研發投入，而部分業務也將轉至榮耀體系。

不過，華為在後續說法中則對此傳聞否認，並且強調終端業務依然是華為重要發展基礎，而榮耀方面則未對此報導回應。

而相關看法認為，若華為拆分終端業務，將會影響現行在健康、顯示、元宇宙，以及包含鴻蒙、歐拉作業系統發展，甚至也會影響先前說明進軍遊戲、加密貨幣市場的計畫，因此拆分終端業務可能對華為造成更大負擔，因此將其拆分的可能性不高。

但由於手機產品銷售明顯受阻，加上美國政府計畫進一步對華為設限，其中可能以更嚴格條件阻止華為取得高階處理器，因此相關看法認為華為將終端業務拆分，將能降低負擔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 品牌

延伸閱讀

傳放棄在英國劍橋建10億英鎊研究園區傳聞 華為回應了

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是大陸的特洛伊木馬

曝華為或分拆消費者業務 部分研發團隊榮耀或接手

英國主導烏克蘭重建計畫 禁止華為、中興5中企參與

相關新聞

滑手機1動作顯老！日人「右手食指派」超多 鄉民曝年輕人習慣：只有1指之差

日媒《富士新聞網》公布一項調查結果，發現在日本社會中，用「食指」滑手機的習慣屬於主流，但若放眼全世界卻是極少數，多數人都習慣使用「大拇指」滑手機。這項調查結果引起PTT鄉民好奇關注，不少人感嘆「一指看

勇者也嚇破膽！Google Pixel手機播「這部YouTube恐怖影片」秒當機重啟

勇者也別輕易嘗試！近日有許多國外網友發現，在手機上播放一部YouTube恐怖影片時竟會「無預警自動重啟」，這不禁令人毛骨悚然...

王雪紅：蘋果今年可能發表MR裝置 但HTC沒在怕

宏達電（HTC）共同創辦人和執行長王雪紅說，蘋果公司正準備發表混合實境（MR）頭戴裝置，但她對此並不擔心。

本田要靠新電池技術降低成本 推俗又大碗的小型電動車有望問世

在與Sony合資新公司佈局電動車市場後，本田 (Honda)表示將透過新電池技術降低造車成本，藉此推出更經濟實惠的小型電動車。

智慧科技生活化 再創明日未來

智慧生活提供「更便利的家電生活機能」以及「更有效率的生活管理秩序」，這種智慧型的科技功能，徹底改變現代人的傳統居家生活習性，智慧科技生活化的大時代即將來臨。

AI協助醫師發現乳癌徵兆 篩檢率提高13%

匈牙利醫院與診所經過一年實際利用人工智慧(AI)來協助診斷後，早期結果和放射科醫生指出，目前AI先進程度，在乳癌篩檢能力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦