降低降低研發投入成本 報導指稱華為有意將終端業務拆分

在2020年11月將榮耀品牌拆分獨立，並且在手機市場順利取得成果之後，中國證券日報引述消息指稱，華為有意進一步拆分從原本消費者業務更名的終端業務，藉此降低手機產品研發投入，而部分業務也將轉至榮耀體系。

不過，華為在後續說法中則對此傳聞否認，並且強調終端業務依然是華為重要發展基礎，而榮耀方面則未對此報導回應。

而相關看法認為，若華為拆分終端業務，將會影響現行在健康、顯示、元宇宙，以及包含鴻蒙、歐拉作業系統發展，甚至也會影響先前說明進軍遊戲、加密貨幣市場的計畫，因此拆分終端業務可能對華為造成更大負擔，因此將其拆分的可能性不高。

但由於手機產品銷售明顯受阻，加上美國政府計畫進一步對華為設限，其中可能以更嚴格條件阻止華為取得高階處理器，因此相關看法認為華為將終端業務拆分，將能降低負擔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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