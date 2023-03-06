勇者也嚇破膽！Google Pixel手機播「這部YouTube恐怖影片」秒當機重啟
勇者也別輕易嘗試！近日有許多國外網友發現，在手機上播放一部YouTube恐怖影片時竟會「無預警自動重啟」，這不禁令人毛骨悚然，就連外媒也建議受影響用戶不要輕易嘗試。
近日國外論壇Reddit上有大量網友熱議一種恐怖現象，不少人發現使用Google Pixel手機觀看YouTube上的《異形》影片，手機竟會無預兆地重開機，這讓網友們不禁背脊發涼，直言「是外星人攻擊嗎？」、「不覺得毛骨悚然嗎？」、「感謝勇者的犧牲，千萬不要嘗試⋯⋯」。
從網友回報的狀況可見，受影響的皆為Pixel 6系列和Pixel 7系列用戶；據外媒《Android Authority》報導，這部YouTube特定影片是4K HDR電影剪輯片，外媒實測確實如Reddit網友所言，這項災情似乎僅限Google Pixel旗艦產品。
這段使部分Pixel手機出現異常的是2年前上傳的經典科幻恐怖電影《異形》中的一幕場景，可支援4K HDR效果播放，外媒《theverge》不建議可能受影響的Pixel手機用戶播放該影片，且目前Google官方仍為解釋事發原因，但據網友推測「可能是Pixel手機在4K HDR效果中存在bug」。
↓以下為科幻恐怖電影《異形》4K HDR版本，膽小者不建議觀賞且可能使手機曝於當機風險中，請自行評估觀影↓
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