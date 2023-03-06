滑手機1動作顯老！日人「右手食指派」超多 鄉民曝年輕人習慣：只有1指之差

日媒《富士新聞網》公布一項調查結果，發現在日本社會中，用「食指」滑手機的習慣屬於主流，但若放眼全世界卻是極少數，多數人都習慣使用「大拇指」滑手機。這項調查結果引起PTT鄉民好奇關注，不少人感嘆「一指看出年紀啊⋯⋯」。

《富士新聞網》引用調研機構INTAGE集團的研究數據，數據調查了3萬多名15至69歲的日本民眾，也同樣對其他10國（分別為中國、南韓、印度、印尼、菲律賓、泰國、越南、新加坡、英國和美國）搜集各500名15至69歲民眾的使用習慣，發現各國民眾的慣用手都是右手，但對於「拿智慧型手機習慣用左手或右手」時，卻發現隨著年紀增長，老一輩的民眾使用左手的趨勢增加了。

調查進一步揭露，32.6%的日本民眾使用「右手食指」滑手機屬於多數，但反觀他國滑手機時習慣使用大拇指的人卻是多數；他國常見的滑手機慣用手組合是「右手持機／左手拇指操作」佔20.8%，其次是「左手持機／左手拇指操作（單手拿手機）」佔15.5%，最後才是「右手持機／右手拇指操作」佔14%，但在日本人卻有高達25.6％的民眾是「左手持機／右手食指操作」，對他國是常見的「右手持機／左手拇指操作」對日本人來說卻僅有4.9%的民眾會這麼做。

圖／取自調查機構《intage》

從年齡分佈來觀察，日本年輕人也傾向使用右手及右手拇指操作，與他國多數人相同，但不知為何40歲以上的日本人都習慣左手持機、用右手食指操作；此文作者則認為用戶操作智慧型手機的慣用手變化會影響「智慧型手機螢幕的設計方向」。

這項有趣的調查引起PTT鄉民討論，有人分享「單純看網頁、YouTube或滑PTT就用左手拿拇指操控」、「老人都是一手握著另一手單指點擊，年輕熟悉手機的人都是單手拇指滑，但打字的時候會雙手併用，老人則相反，用單一手指慢慢打」。

還有人進一步解析「我用單手，但會用小拇指撐著機體下方，因為機身負荷太重」、「日本人的習慣是上世紀、功能機時代就養成了，日本功能機很早就有社群和多媒體功能，操作上比較複雜」。

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