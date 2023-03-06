Sony傳與三星將建立半導體供應鏈合作 擴大佈局智慧駕駛車輛應用市場
韓國SBS電視台旗下財經新聞頻道SBS Biz報導指稱，Sony集團執行長吉田憲一郎將拜訪三星位於平澤晶圓廠，預計與三星半導體負責慶桂顯會面，雙方預期將在半導體供應鏈建立合作關係。
除了拜訪三星位於平澤的晶圓廠，吉田憲一郎的拜訪行程還包含前往三星位於天安及溫陽的封裝廠，雙方有可能會在晶圓製程與影像感測元件進行合作。
目前三星旗下先進製程已經廣泛應用在車載平台產品，同時也計畫擴大佈局智慧駕駛車輛應用市場，而此方面發展也與Sony規劃相同，尤其旗下影像感測元件已經不僅用於手機、監控系統，目前更廣泛用於大量車載產品。
不過，目前三星與Sony方面均未對此作任何回應。
Sony去年今年3月宣布與本田合資，並且以Sony Honda Mobility為稱的獨立公司佈局電動車市場，首波車輛產品將以AFEELA品牌為稱，預計在2026年率先在日本市場開放預購，並且計畫在同年於日本市場上市，預計2027年春季會接續進駐北美市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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