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通用汽車旗下自駕車業務Cruise 在舊金山市區完成100萬英里全自動駕駛車輛測試

聯合新聞網／ 楊又肇

通用汽車旗下自駕車業務Cruise表示，目前已經在舊金山市區完成100萬英里 (約161公里)距離的全無人隨車自動駕駛測試。

Cruise表示，由於舊金山市區有著高低起伏變化路況，同時也因為繁忙時候會有不少人潮，使得多樣性的市區路況相當適合自動駕駛車輛訓練。而此次完成100萬英里距離的全無人隨車自動駕駛測試，Cruise更強調相比當時達成10萬英里距離測試時所花費時間，幾乎以快上7倍速度完成。

除了強調以更快速度達成100萬英里測試里程碑，Cruise更是加州境內第一家獲得加州公用事業委員會 (California Public Utilities Commission)批准以自駕車提供計費搭乘服務的業者。

若以Cruise遞交給加州車輛管理局 (DMV)的資料顯示，2022年初時僅有30輛車投入營運，但在9月時候則是增加至100輛，未來更打算將規模擴展至5000輛。

除了Cruise，從Alphabet拆分獨立的Waymo，其實也已經在舊金山開放計費搭乘使用的Waymo One服務，透過Waymo旗下全自動駕駛車輛於舊金山市區移動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 Alphabet

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