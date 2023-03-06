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Waymo開始在洛杉磯測試自駕車服務 但仍無法向一般民眾收費

聯合新聞網／ 楊又肇

Waymo日前已經在加州境內獲准提供自駕車服務，並且在舊金山進行測試與服務運作之後，目前更進一步將服務延伸至洛杉磯

不過，雖然透露將服務擴展至洛杉磯，但Waymo並未計畫立即在此地區提供其Waymo One自駕車搭乘服務，而是會先在洛杉磯以少數研究測試車輛進行運作，藉此蒐集洛杉磯市區道路與地形資訊，讓自駕車能更熟稔此地區運作模式。

相較現行已經在加州提供自駕車付費搭乘服務的Cruise，目前Waymo仍僅在加州境內測試其自駕車系統，尚未像在亞利桑那州鳳凰城一樣提供付費搭乘服務，但Waymo仍持續向加州公用事業委員會爭取獲准執行自駕車付費搭乘服務業務。

Waymo將先以第五代Jaguar I-Pace車款於聖莫尼卡向一般民眾提供搭乘體驗，同時僅限在交通流量高峰以外時段提供服務，同時不得在測試階段向一般民眾收費。

Waymo共同執行長Dmitri Dolgov表示會在確認自駕車系統於洛杉磯地區正常運作，才會正式向一般民眾全面提供使用，同時更強調會持續更新其自駕車輛系統，避免造成當地交通堵塞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

洛杉磯 舊金山

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