月球也要搞統一時區！歐洲太空總署將與美國太空總署討論中

在近年越來越多業者參與重返月球,而美國太空總署更積極推動Artemis登月計畫情況下,歐洲太空總署表示將與美國太空總署、多家業者及合作夥伴討論,藉此確認在月球上的統一參考時間。

在目前作法中,各國主要都是以各自所在的地球時區對應時間,藉此作為針對月球執行任務參考基準,但如果未來有跨國合作項目,甚至順利登陸月球後的作業內容,若沒有統一的時區時間標準,可能就會引起不少問題。

因此,歐洲太空總署目前與美國太空總署攜手合作,並且將納入諸多業者、合作夥伴提供意見,藉此規劃統一的月球時區時間標準。

但目前暫時還沒有決定月球是否採用與地球相同的「24小時為一日」概念,或是採取更適合月球上的時區時間標準,另外也尚未決定由誰制定標準,以及制定標準後的調整,這背後恐怕還是會有一連串的國家政治考量。

除了時區時間標準,未來在月球上可能也會需要建立全新導航定位系統,甚至考量使用環境上的差異,包含通訊系統也可能需要重新作調整。

