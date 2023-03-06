月球也要搞統一時區！歐洲太空總署將與美國太空總署討論中
在近年越來越多業者參與重返月球，而美國太空總署更積極推動Artemis登月計畫情況下，歐洲太空總署表示將與美國太空總署、多家業者及合作夥伴討論，藉此確認在月球上的統一參考時間。
在目前作法中，各國主要都是以各自所在的地球時區對應時間，藉此作為針對月球執行任務參考基準，但如果未來有跨國合作項目，甚至順利登陸月球後的作業內容，若沒有統一的時區時間標準，可能就會引起不少問題。
因此，歐洲太空總署目前與美國太空總署攜手合作，並且將納入諸多業者、合作夥伴提供意見，藉此規劃統一的月球時區時間標準。
但目前暫時還沒有決定月球是否採用與地球相同的「24小時為一日」概念，或是採取更適合月球上的時區時間標準，另外也尚未決定由誰制定標準，以及制定標準後的調整，這背後恐怕還是會有一連串的國家政治考量。
除了時區時間標準，未來在月球上可能也會需要建立全新導航定位系統，甚至考量使用環境上的差異，包含通訊系統也可能需要重新作調整。
🕝How do we tell the time on the Moon? 🤔— ESA (@esa) February 27, 2023
A new era of space exploration needs a shared clock.
We are working with @NASA & other international partners towards a common timing system, allowing lunar missions to synch up, interoperate & self-navigate.
👉https://t.co/0S4T2HTaBN pic.twitter.com/wubLGvLv3G
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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