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降低進入元宇宙門檻！Meta再調降Quest Pro售價 1千美元有找

聯合新聞網／ 楊又肇

相較去年10月推出時公布價格為1499.99美元起跳，並且在今年1月初宣布調降至1099.99美元起跳的Quest Pro，稍早又再次宣布從3月5日起調降100美元，變成從999.99美元起跳。

另外，Meta也確定將使256GB儲存容量的Quest 2價格調整為429.99美元，相比128GB儲存容量版本僅高出30美元。

Meta執行長Mark Zuckerberg表示，此次調降主要是降低更多人進入虛擬實境、元宇宙體驗的門檻。至於此次調降並未包含128GB儲存容量版本的Quest 2，原因主要還是考量整體造價成本。

而若從近期消息顯示，Meta準備在今年下半年推出新款Quest 3，代表此次調降Quest 2售價也是希望能進一步出清既有產品庫存，至於進一步調降Quest Pro售價，則可能是因應HTC目前在市場推行的VIVE XR Elite定價所作回應。

而先前有不少傳聞的Quest 3，預期會比現有Quest 2輕薄許多，同時運算能力也會加倍提升，預計會在今年下半年推出，至於Meta更計畫在2024年針對消費市場推出另一款代號「Ventura」的虛擬實境頭戴裝置，同時預期會以更合適價格吸引消費市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

128GB 庫存

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