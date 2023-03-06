博通公布2023財年第一季財報 透露收購VMware交易有可能延後

博通稍早公布2023財年第一季財報結果，其中顯示營收達89.15億美元，相比去年同期增加16%，而半導體解決方案部門營收便佔71.07億美元，相比去年同期增加21%，而基礎設施軟體部門營收則為18.08億美元，相比去年同期下降1%。

至於淨利部分則達37.74億美元，相比去年增長53%。同時，博通更預期第二季營收將達87億美元，預期增加8%。

而博通執行長陳福陽表示，由於近期自動生成式人工智慧技術應用成長，因此帶動更多雲端協同運算使用需求，連帶也使網路晶片需求大幅增加，將讓博通產品有更大應用成長機會。

針對去年5月下旬宣布以610億美元價格收購VMware，博通表示目前仍等待各地政府監管機構批准此筆交易，其中可能面臨交易延後、改變，或是額外增加收購成本等情況，同時也說明目前仍可能因為疫情、戰爭等不可抗拒因素影響產品製造與供應。

在先前受訪時，陳福陽表示未來將持續進行更多對外收購交易，其中更包含考慮收購半導體產業相關業者。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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