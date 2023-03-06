快訊

拉高顏值！「口罩遮三醜」 真的有科學根據

【早晨財經速解讀】台2月製造PMI回升51 復甦期來了？

台灣漁船釣魚台東方海域沉沒 台籍船長和6印尼漁工失蹤

博通公布2023財年第一季財報 透露收購VMware交易有可能延後

聯合新聞網／ 楊又肇

博通稍早公布2023財年第一季財報結果，其中顯示營收達89.15億美元，相比去年同期增加16%，而半導體解決方案部門營收便佔71.07億美元，相比去年同期增加21%，而基礎設施軟體部門營收則為18.08億美元，相比去年同期下降1%。

至於淨利部分則達37.74億美元，相比去年增長53%。同時，博通更預期第二季營收將達87億美元，預期增加8%。

而博通執行長陳福陽表示，由於近期自動生成式人工智慧技術應用成長，因此帶動更多雲端協同運算使用需求，連帶也使網路晶片需求大幅增加，將讓博通產品有更大應用成長機會。

針對去年5月下旬宣布以610億美元價格收購VMware，博通表示目前仍等待各地政府監管機構批准此筆交易，其中可能面臨交易延後、改變，或是額外增加收購成本等情況，同時也說明目前仍可能因為疫情戰爭等不可抗拒因素影響產品製造與供應。

在先前受訪時，陳福陽表示未來將持續進行更多對外收購交易，其中更包含考慮收購半導體產業相關業者。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 疫情 戰爭

延伸閱讀

台積電2022年營收首度跨越5000億大關 蘋果就貢獻1199億

蘋果宣布以10億歐元資金擴大慕尼黑晶片設計中心規模

微軟提出多型態大型語言模型「Kosmos-1」 往全能型人工智慧技術發展邁進一大步

中國兩會代表更替 晶片企業成習近平的新歡

相關新聞

一周數位爆報／ChatGPT快被人類弄瘋？PS VR2日本撿便宜有眉角！蘋果關閉1功能恐遭限制充電、他喊三星摺疊機被摺爛挨轟

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

月球也要搞統一時區！歐洲太空總署將與美國太空總署討論中

在近年越來越多業者參與重返月球，而美國太空總署更積極推動Artemis登月計畫情況下，歐洲太空總署表示將與美國太空總署、多家業者及合作夥伴討論，藉此確認在月球上的統一參考時間。

降低進入元宇宙門檻！Meta再調降Quest Pro售價 1千美元有找

相較去年10月推出時公布價格為1499.99美元起跳，並且在今年1月初宣布調降至1099.99美元起跳的Quest Pro，稍早又再次宣布從3月5日起調降100美元，變成從999.99美元起跳。

礙事的都給我滾！Google魔術橡皮擦「一鍵P掉路人」神技下放安卓、iPhone

「魔術橡皮擦」是Google最自豪的拍照修圖工具，過去僅支援Pixel 6系列及Pixel 7系列機種，Google近日則捎來好消息，除了將「魔術橡皮擦」功能更新至2016年推出的初代Pixel手機也

影／「隱形的翅膀」成真？人類穿上裝置靠這關鍵 有第6隻手指和觸手非夢事

人類也能有翅膀嗎？近期專家推測，由於科技不斷進步，人類未來可能會有翅膀、觸手，甚至還有第6隻手指。

報導：美國食品藥物管理局已經拒絕Neuralink申請的腦機介面人體試驗

依照路透新聞報導指稱，美國食品藥物管理局 (FDA)拒絕批准Elon Musk旗下腦機介面應用公司Neuralink所申請人體試驗，原因在於仍擔心其設備所使用鋰電池可能造成人體影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦