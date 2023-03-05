一周數位爆報／ChatGPT快被人類弄瘋？PS VR2日本撿便宜有眉角！蘋果關閉1功能恐遭限制充電、他喊三星摺疊機被摺爛挨轟

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由美國科技公司OpenAI開發的ChatGPT聊天機器人搶占市場先機，各家科技大廠也紛紛投注資金開發自家AI工具迎戰ChatGPT，引爆AI人工智慧全球大戰；如今AI聊天機器人進一步貼近人類生活，是為人類工作帶來助益或是「來者不善」？究竟AI聊天機器人在人類生活中扮演何種角色？ （繼續閱讀…）
好笑度：★★★★☆
小編評語：我覺得總有一天ChatGPT真的會瘋掉耶XD。
索尼（Sony）新一代頭戴裝置PlayStation VR2（簡稱PS VR2）已在上（2）月22日登場，台灣第一批幾乎銷售一空，而其他地方是否也是這麼熱賣呢？《聯合新聞網》直擊日本知名3C電器行，發現只要向店員詢問，「有問就有貨」，完全不需要等，但你可能還要賭上「人品」。 （繼續閱讀…）
掙扎度：★★★★☆
小編評語：只差這價格真的好掙扎…到底要買台灣版還是在國外買呢。
蘋果（Apple）會因iPhone、iPad出現漏洞或是優化功能時推出iOS小幅度更新，不過日前官方更新iPhone一項功能後，卻讓用戶覺得是在「誘騙」他們買更好的iPhone，直呼「這是我見過的最荒謬的事情」。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★☆☆
小編評語：怎麼會這樣，希望台灣之後不要有這個功能啦。
印度一名男子在手機充電時接電話，手機電池卻突然爆炸，導致他的頭部及上半身重傷，最終不幸死亡，目擊者指出，男子身上各處流血，頭部、胸口、手臂都有嚴重燒燙傷，目前警方正在調查死因。 （繼續閱讀…）
驚嚇度：★★★★★
小編評語：天那，充電時還是乖乖讓它充好充滿就好。
愈來愈多蘋果（Apple）的iPhone 15系列消息了！這次外媒不僅曝光平價版iPhone 15 Plus的渲染圖，也提到旗艦版iPhone 15 Pro系列的外型變化，恐怕又比iPhone 14 Pro系列變得更厚了。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：這樣是不是又要回到以前古老「大哥大」的重量（喂）。
手機大廠推陳出新，開始搶攻摺疊手機市場，除了蘋果（Apple）處在「只聞樓梯響」階段外，像是三星（Samsung）的Galaxy Z Flip4和Fold4早以站穩地位，小米、OPPO、華為等業者都相繼推出，不過也讓想嘗鮮的民眾害怕摺疊「摺過頭」變得不耐用。一名網友看到手機店面秀出疑似「損壞」的摺疊機，笑稱「誠實展示讓你知道摺疊機不能買」，反被網友大酸他不懂這台的好。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★☆
小編評語：真的話不能亂講耶，難怪這想法會被罵翻。
iPhone 14 Pro系列以「動態島」設計吸引大批粉絲，引起全球瘋搶熱潮，不少安卓廠商也嗅得商機，紛紛動身「致敬」，中國大陸手機品牌Realme近日就意外洩漏一款搭載「迷你膠囊（Mini Capsule）」的新產品。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：真的是口嫌體正，會不會之後看到超多「動態島」手機啊。
索尼（Sony）新一代頭戴裝置PlayStation VR2（簡稱PS VR2）在2月22日登場，需搭配PlayStation 5（PS5）一同遊玩，而PS VR2在台灣部份店家似乎因預購關係銷售一空，最快要等到3月才有機會拿到現貨。但有一名玩家僅使用30分鐘「心靈回歸平靜」火速拋售，提出轉賣原因並表達「（產品）99.9%新」引起熱議。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：不過頭戴裝置最大的問題還是在價格跟暈眩度還有遊戲量的問題了。
連放4天228假期，今天3月1日開工是否感到有點鬱悶？《聯合新聞網》精選全新4款LINE期間限定免費貼圖，其中還有Q版草間彌生系列，模樣相當可愛，還能用180天，用到暑假都沒問題，不過要注意下載期限，可別錯過囉。 （繼續閱讀…）
撿便宜度：★★★★☆
小編評語：又有免費貼圖惹，大家快趁這段期間下載喔！
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「魔術橡皮擦」是Google最自豪的拍照修圖工具，過去僅支援Pixel 6系列及Pixel 7系列機種，Google近日則捎來好消息，除了將「魔術橡皮擦」功能更新至2016年推出的初代Pixel手機也
人類也能有翅膀嗎？近期專家推測，由於科技不斷進步，人類未來可能會有翅膀、觸手，甚至還有第6隻手指。
依照路透新聞報導指稱，美國食品藥物管理局 (FDA)拒絕批准Elon Musk旗下腦機介面應用公司Neuralink所申請人體試驗，原因在於仍擔心其設備所使用鋰電池可能造成人體影響。
雖然近期與OpenAI合作將ChatGPT技術應用在新版Bing搜尋服務等產品，但微軟顯然並未停下自行建構大型語言模型的腳步。在稍早公布名為「Kosmos-1」的多型態大型語言模型，將能同時理解文字與圖像內容，藉此對應更複雜、多元的人工智慧技術應用。
路透新聞報導指稱，歐盟有可能批准微軟以690億美元收購動視暴雪的交易案。
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