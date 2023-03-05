一周數位爆報／ChatGPT快被人類弄瘋？PS VR2日本撿便宜有眉角！蘋果關閉1功能恐遭限制充電、他喊三星摺疊機被摺爛挨轟

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

好笑度：★★★★☆ 小編評語：我覺得總有一天ChatGPT真的會瘋掉耶XD。

OpenAI開發的聊天機器人「ChatGPT」爆紅，不少大廠也因此推出自己的AI機器人迎戰。（示意圖／路透）

掙扎度：★★★★☆ 小編評語：只差這價格真的好掙扎…到底要買台灣版還是在國外買呢。

到達日本京都最熱鬧的「四条河原町」上的「EDION愛電王」，可見PlayStation專區有不少PS VR2的「見本（指樣品）」，但又貼上「網路抽選結果」海報，一度誤為需要透過抽選才能購買現貨。（攝影／聯合新聞網）

驚訝度：★★★☆☆ 小編評語：怎麼會這樣，希望台灣之後不要有這個功能啦。

蘋果悄悄更新一項充電功能，部份果粉發現，若關閉「乾淨能源充電」，則可能遭限制充電，引起熱議。圖中人物與本文無關。（示意圖／路透）

驚嚇度：★★★★★ 小編評語：天那，充電時還是乖乖讓它充好充滿就好。

印度男在手機充電時接電話，手機卻爆炸身亡。圖／Ingimage

期待度：★★★★☆ 小編評語：這樣是不是又要回到以前古老「大哥大」的重量（喂）。

平價版iPhone 15 Plus（右）改成動態島的挖孔螢幕設計，與iPhone 14 Plus相比，邊框變得更窄。（翻攝自9to5mac）

傻眼度：★★★★☆ 小編評語：真的話不能亂講耶，難怪這想法會被罵翻。

三星已推出摺疊手機多年，早在摺疊手機市場站穩龍頭地位。（美聯社）

傻眼度：★★★★★ 小編評語：真的是口嫌體正，會不會之後看到超多「動態島」手機啊。

Realme副總裁馬達夫（Madhav Sheth）昨在推特曝光Realme C系列實機照卻火速刪文，但仍被網友搶先一步截圖保存。圖／取自推特

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：不過頭戴裝置最大的問題還是在價格跟暈眩度還有遊戲量的問題了。