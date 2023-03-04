礙事的都給我滾！Google魔術橡皮擦「一鍵P掉路人」神技下放安卓、iPhone
「魔術橡皮擦」是Google最自豪的拍照修圖工具，過去僅支援Pixel 6系列及Pixel 7系列機種，Google近日則捎來好消息，除了將「魔術橡皮擦」功能更新至2016年推出的初代Pixel手機也能使用之外，更全面開放給所有安卓用戶及iOS用戶體驗。
「魔術橡皮擦」出自於Google Pixel系列手機，該功能最吸引人的是能夠自動識別照片中的「干擾物體」，如亂入的路人、影響畫面的電線杆等，或使用手動圈選即可去除不相干物體，並自動識別相近顏色、紋理來填補空缺，一鍵P圖超方便！
Google官方於上月23日宣布正式將魔術橡皮擦功能提供給所有Google One用戶，意味著不只安卓用戶可以使用，iOS用戶同樣可以獲得支援，只要用戶訂閱Google One服務即可使用魔術橡皮擦功能。
「『魔術橡皮擦』功能開放給所有Google One訂戶使用」的消息引起PTT鄉民熱議，不少人留言表示「推，好用的功能！」、「有訂iOS的Google相簿工具有這功能，也太好用～」、「我比較想要模糊修復功能」，但也有人笑虧「三星內建相簿就有這功能囉」、「十多年前還有去背修圖的外包接案工作，那現在…？」、「魔術橡皮擦一年前我手機非Pixel也內建了」。
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