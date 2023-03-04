快訊

南投立委補選／差距僅一千多票！蔡培慧暫領先 林明溱支持者緊盯螢幕

因無人機暫停起降已排除 桃機千名旅客受影響

南投立委補選／「藍營最大票倉」蔡培慧領先 許淑華：和期待有落差

礙事的都給我滾！Google魔術橡皮擦「一鍵P掉路人」神技下放安卓、iPhone

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為Google Pixel 7／7Pro手機。圖／Google提供
圖為Google Pixel 7／7Pro手機。圖／Google提供

「魔術橡皮擦」是Google最自豪的拍照修圖工具，過去僅支援Pixel 6系列及Pixel 7系列機種，Google近日則捎來好消息，除了將「魔術橡皮擦」功能更新至2016年推出的初代Pixel手機也能使用之外，更全面開放給所有安卓用戶及iOS用戶體驗。

「魔術橡皮擦」出自於Google Pixel系列手機，該功能最吸引人的是能夠自動識別照片中的「干擾物體」，如亂入的路人、影響畫面的電線杆等，或使用手動圈選即可去除不相干物體，並自動識別相近顏色、紋理來填補空缺，一鍵P圖超方便！

「魔術橡皮擦」可一鍵P掉亂入的路人。圖／取自Google官方
「魔術橡皮擦」可一鍵P掉亂入的路人。圖／取自Google官方

Google官方於上月23日宣布正式將魔術橡皮擦功能提供給所有Google One用戶，意味著不只安卓用戶可以使用，iOS用戶同樣可以獲得支援，只要用戶訂閱Google One服務即可使用魔術橡皮擦功能。

「魔術橡皮擦」可一鍵P掉亂入的路人。圖／取自Google官方
「魔術橡皮擦」可一鍵P掉亂入的路人。圖／取自Google官方

「『魔術橡皮擦』功能開放給所有Google One訂戶使用」的消息引起PTT鄉民熱議，不少人留言表示「推，好用的功能！」、「有訂iOS的Google相簿工具有這功能，也太好用～」、「我比較想要模糊修復功能」，但也有人笑虧「三星內建相簿就有這功能囉」、「十多年前還有去背修圖的外包接案工作，那現在…？」、「魔術橡皮擦一年前我手機非Pixel也內建了」。

PTT Pixel 手機 iOS Google相簿

延伸閱讀

蘋果iPhone什麼顏色最受歡迎？果粉挑「這型號」竟然不是黑色最夯

直擊／PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭上這件事

PTT突掀什麼都加「.jpg」是啥鄉民哏？網曝這原因…結果全歪樓

PTT成時代眼淚？在線人數銳減 網直指「這1事」才是關鍵

相關新聞

礙事的都給我滾！Google魔術橡皮擦「一鍵P掉路人」神技下放安卓、iPhone

「魔術橡皮擦」是Google最自豪的拍照修圖工具，過去僅支援Pixel 6系列及Pixel 7系列機種，Google近日則捎來好消息，除了將「魔術橡皮擦」功能更新至2016年推出的初代Pixel手機也

影／「隱形的翅膀」成真？人類穿上裝置靠這關鍵 有第6隻手指和觸手非夢事

人類也能有翅膀嗎？近期專家推測，由於科技不斷進步，人類未來可能會有翅膀、觸手，甚至還有第6隻手指。

報導：美國食品藥物管理局已經拒絕Neuralink申請的腦機介面人體試驗

依照路透新聞報導指稱，美國食品藥物管理局 (FDA)拒絕批准Elon Musk旗下腦機介面應用公司Neuralink所申請人體試驗，原因在於仍擔心其設備所使用鋰電池可能造成人體影響。

微軟提出多型態大型語言模型「Kosmos-1」 往全能型人工智慧技術發展邁進一大步

雖然近期與OpenAI合作將ChatGPT技術應用在新版Bing搜尋服務等產品，但微軟顯然並未停下自行建構大型語言模型的腳步。在稍早公布名為「Kosmos-1」的多型態大型語言模型，將能同時理解文字與圖像內容，藉此對應更複雜、多元的人工智慧技術應用。

報導指稱歐盟有意批准微軟收購動視暴雪交易案 但英國與美國監管機構仍未點頭

路透新聞報導指稱，歐盟有可能批准微軟以690億美元收購動視暴雪的交易案。

Uber App 全新改版 主畫面設計更簡潔、行程推薦更個人化

為升級消費者使用體驗，Uber網際網路系統（即 Uber App） 全新改版上線，推出一系列更新，包含更簡潔的「主畫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦