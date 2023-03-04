報導指稱歐盟有意批准微軟收購動視暴雪交易案 但英國與美國監管機構仍未點頭

路透新聞報導指稱，歐盟有可能批准微軟以690億美元收購動視暴雪的交易案。

依照報導指稱，歐盟預期不會要求微軟在此筆交易藉由拆分特定資產，或是加上特定限制，或許因為微軟日前宣布與任天堂、NVIDIA簽署長達10年協議，保證會在其平台公平地提供遊戲內容，甚至也強調同樣會與Sony簽署合作協議，進而說服歐盟相信微軟先前所說承諾。

不過，即便微軟順利說服歐盟監管機構，但目前包含英國競爭暨市場管理局、美國聯邦貿易委員會仍對微軟此筆交易有意見，而中國國家市場監督管理總局則似乎有意批准此筆交易案。

在此之前，微軟強調收購動視暴雪將能推動遊戲市場成長，同時也對更多遊戲發展有利，另外更保證將在任天堂等競爭對手平台上繼續提供遊戲，並且說明僅靠自身遊戲平台規模發行遊戲將無法獲得最大利益。

而對於收購動視暴雪，微軟日前也說明將使旗下推動的元宇宙應用發展有利，其中包含藉由遊戲技術提高虛擬視覺應用，以及藉由遊戲內容增加元宇宙互動豐富度。

目前微軟必須在今年7月以前解決各地監管問題，否則將必須與動視暴雪重新討論收購事宜，或是支付30億美元的分手費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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