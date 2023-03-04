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報導：美國食品藥物管理局已經拒絕Neuralink申請的腦機介面人體試驗

聯合新聞網／ 楊又肇

依照路透新聞報導指稱，美國食品藥物管理局 (FDA)拒絕批准Elon Musk旗下腦機介面應用公司Neuralink所申請人體試驗，原因在於仍擔心其設備所使用鋰電池可能造成人體影響。

路透新聞從現任及曾在Neuralink任職員工取得說法，表示Neuralink日前提出人體試驗申請已經被美國食品藥物管理局拒絕，原因在於植入設備所使用鋰電池可能會有漏液、燃燒爆炸等風險，進而對人體產生危害影響，同時也認為Neuralink無法提供在不損壞人腦情況下移除植入設備的技術，因此認定此項試驗具有高度風險。

另一方面，在Neuralink提出設備設計中，與人腦灰質連接的導線極細，但在移除、更換過程有可能出現折斷、留在人體內等風險，因此也成為美國食品藥物管理局無法批准此項試驗的原因之一。

在此之前，Neuralink已經分別在豬隻、猴子等動物進行試驗，雖然標榜在豬隻順利成功連接腦電波資訊，但在猴子身上的試驗卻造成不少受試對象死亡事故，因此當時面臨不少社會譴責。

去年12月時，Elon Musk透露Neuralink將在未來半年內展開人體試驗，當時就引發不少人猜測是否已經有把握獲得美國食品藥物管理局批准，但從此次路透新聞報導來看，顯然並未像Elon Musk所說般順利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 人腦 猴子

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