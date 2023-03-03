蘋果要搞Face ID升級版！iPhone有望配「Body ID」掃描全身曝健康狀況

美國蘋果（Apple）正在研究一種未來系統「Body ID」，可以掃描使用者的整個身體以確認身份和進行健康分析，而非僅限於 Touch ID 和 Face ID。 新發表的專利申請文件「帶有身體成分分析電路的電子設備」描述了一款類似 iPhone 的設備，可以進行此類掃描，然後根據結果提供對「用戶有益的定向內容」。

蘋果Face ID工作的延伸

「Body ID」技術可以用來警告用戶體重增加，但蘋果提出的大多數應用都與利用全身影像數據進行各種功能有關，包括身份識別。

「Body ID」聽起來並不像 Face ID 那麼快速或方便，但一開始可以使用一個獨立的大型掃描儀或一個 iPhone 拍攝身體部位的照片。

蘋果表示：「對於身體影像，圖像數據可以通過從頭到腳掃描身體、捕捉整個身體的一個影像幀，以及/或捕捉身體的不同部位 (如臉部、頸部、腰部、腿部等) 的多個影像幀來捕獲。」

（圖/iPhone News 愛瘋了提供）

它繼續說：「身體影像數據可能包括正面身體視圖和側面身體視圖。圖像數據還可以以圖像序列的形式捕捉，例如拍攝主題在呼吸和/或移動時拍攝的影片。」

因此，「Body ID」可以先掃描使用者的身體，然後比較後續掃描的部分。「因為身體脂肪往往存儲在某些脂肪囊中，例如臉頰和頸部區域，這些區域可能比其他區域更能顯示身體成分的變化。」

「例如，當使用者的體脂肪變化時，使用者的額頭形狀可能變化很小，而臉頰和頸部的部分可能會顯示出可檢測的變化，這些變化直接與身體成分的變化相關。」

（圖/iPhone News 愛瘋了提供）

此外，蘋果公司也提到，利用這些全身影像資料可以進行身份驗證。當用戶需要進行身份認證時，設備可以對用戶的身體進行掃描以確認身份，而不僅僅是使用 Touch ID 或 Face ID。該專利還提到，掃描可以用於醫療和健康方面的目的，例如檢測體脂含量、水分含量、肌肉量、骨質密度、膚色、睡眠質量等等。

值得注意的是，專利文本中提到的技術可能還需要進一步的開發和測試，且實際應用可能需要符合相關的隱私保護法規。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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