曾打造《Forspoken》的Luminous Productions 將於5月回歸Square Enix體系
成立於2018年、曾打造《Forspoken》的Luminous Productions，目前已經併回Square Enix體系內，並且將負責其他遊戲項目。
在對外聲明內容中，Luminous Productions將在今年5月重新併入Square Enix體系，在此之前則將持續改善《Forspoken》遊戲體驗，並且製作預計今年夏季準備推出的擴充內容。
Square Enix近期持續重整旗下遊戲工作室，包含去年5月以3億美元價格，將Crystal Dynamics、Eidos Montreal、Square Enix Montreal等遊戲工作室轉讓給Embracer。而此次宣布整合Luminous Productions團隊，將作為未來業務發展策略一部分，並且透過其技術強化3A等級遊戲作品開發能力。
不過，不少玩家對於Luminous Productions併入Square Enix體系並不看好，同時也擔心《Forspoken》後續更新是否變調。
An Update from Luminous Productions pic.twitter.com/fbDENflRhj— Luminous Productions (@LumiPro_EN) February 28, 2023
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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