Twitter創辦人Jack Dorsey打造的去中心化社群服務「Bluesky」開放申請註冊

在Twitter由Elon Musk收購，進而離開的前Twitter執行長、創辦人Jack Dorsey，稍早宣布藉由開源社群協定的認證傳輸協議 (ATP)，推出名為「Bluesky」的去中心化社群服務。

「Bluesky」最早從2019年構思，採用與Twitter類似操作模式，但強調本身運作藉由認證傳輸協議實現去中心化，目前已經開放在蘋果App Store下載，現階段僅透過邀請申請註冊形式提供使用，暫時還沒有推出Android平台版本。

類似以去中心化形式運作的Mastodon社群網路，「Bluesky」的運作模式同樣可以快速移轉至不同營運提供商系統上運作，同時用戶資料也能跟著快速移轉，不會僅仰賴單一平台運作，自然也不會受限於特定經營者控制。

至於使用體驗部分，「Bluesky」一樣具備首頁、搜尋等基本功能，同時也同樣具備內容時間軸設計，更可透過標籤系統快速查找趨勢話題，使用者也能針對特定內容按讚、回覆，或是轉發，另外也能將特定用戶靜音、封鎖等，而在操作介面更貼近Twitter使用模式。

除了「Bluesky」，包含原本藉由Twitter API打造服務的Tweetbot開發商Tapbots，日前也推出以中心化形式運作的全新網路社群服務「Ivory」，背後則是以Mastodon社群網路為基礎，標榜社群網路服務不再受限特定業者掌控。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

udn討論區