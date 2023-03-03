Tesla預告投入下一世代車款發展 下半年有望露臉

Tesla執行長Elon Musk在稍早於德州場區舉辦的投資者日證實，墨西哥總統Andres Manuel Lopez Obrador透露Tesla將於墨西哥蒙特雷建造新超級工廠消息屬實，同時也確定將投入下一世代車款。而加入此超級工廠之後，預期將使Tesla車輛產能提高至350萬輛。

除了即將於墨西哥建造的新超級工廠，接下來包含其他工廠也會加入生產下一世代車款。而在2030年之前，Tesla車款將會增加至10款，並且實現年銷量超過2000萬輛目標。

不過，Tesla並未在此次投資者日公布下一世代車款面貌，僅透露將會在下半年內揭曉。而從此次公布資訊顯示，Tesla的下一世代車款將不僅只是單一車款，而是會針對旗下車款全面更換，因此包含技術製程、軟硬體及供應鏈，以及生產線都做了調整。

而在生產成本上，Tesla表示下一世代車款相比現有Model 3、Model Y，將能在製造成本將地高達50%，主要在於零件沖壓、車身烤漆，乃至於後續組裝流程做了全新線性調整，讓整體生產流程相較過往可以更為流暢，藉此縮減中間可能花費製造時間與成本。

另外，下一世代車款更降低使用75%碳化矽材質用量，並且對應更多類型電池設計，甚至提高自製控制元件使用比例，例如在Cyber​​truck電動貨卡內的控制元件就有85%由Tesla自製，而在下一世代車款則會採用100%由Tesla自製控制元件，甚至也會針對日前提到的全自動駕駛計程車隊提供專屬控制元件。

精進製程之外，Elon Musk也說明接下來的工廠佔地面積將會因應製程技術提升，大幅減少50%比例，並且在碳足跡生成比例降低40%。

Tesla表示，從2017年至2022年間的車輛動力傳動效率提升表現顯示，Model 3的稀土元素使用比例已經前後降低25%，而下一世代車款採用的永磁馬達將全面取消使用稀土元素，藉此降低對環境產生影響。

針對日前提出的「Master Plan」 (宏偉計畫)第三階段發展，Elon Musk認為永續能源經濟確實有可能實現，但先決條件是電池技術必須到位。

例如現行目標中，電池容量必須能透過放置型除能系統、電動車，以及藉由太陽能、風力發電等方式實現240TWh規模，而佔用土地面積必須相對縮減至0.2%。

在此目標下，將能以再生能源持續為充電站提供充電需求使用電力，同時也將促使日後車款全面走向電動車化，甚至具備更高階自動化運作能力。同時，Elon Musk也預期藉由熱泵 (heat pump)使用地熱發電方式，將會成為一般企業、家庭用電來源主流，進而降低使用化石燃料比重。

其他部分，則包含可將多餘的再生能源預先存放，並且在有需求時作為備用能源，同時也包含可讓目前氫能源生產方式更環保，以及製造能使用再生能源運作的飛機與船隻。

Elon Musk認為，一旦實現上述發展，能源取得成本將有望比現行化石燃料應用為主的情況降低60%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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