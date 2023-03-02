用人類腦細胞做成「超級AI」？專家喊學習能力更快 恐引這些倫理問題
美國科學家近期發表一項研究，看準人腦的學習能力，希望將人腦細胞做成AI，藉此開發出「超級AI」。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）專家近期在期刊《Frontiers》發表一項稱為「新前沿」（New Frontier）的研究。
專家希望未來能夠使用「類器官」也就是人類腦細胞的培養物，複製大腦中負責學習和記憶的區塊。這種類器官內部的神經元能夠形成比電腦矽晶片更多的連結，專家甚至認為類器官可能會取代傳統的電腦晶片。
研究指出，大腦可以儲存約2500TB的資訊，比最新款的MacBook Air的記憶體還大出一千倍。不僅如此，大腦比矽晶片要消耗的能量更少，要儲存整個網路上的內容也只需要花點亮一個昏暗燈泡的能量。
專家認為，將電腦與人腦結合不只是提升電腦的記憶和學習能力，更可能以此來協助人類。舉例來說，若這項技術順利開發，未來便能用來比較正常人腦與阿茲海默症患者的大腦，藉此「修復缺陷」，或是用AI來測試有毒物質是否會損害記憶力或學習力。
去年澳洲的專家也曾教會活腦細胞「打電動」，並將成果發表在期刊《Neuron》中。不過這類研究仍有許多倫理問題。細胞在學習過程是否會感到痛苦？神經元是否可能有自我意識，捐出細胞的捐贈人對於「類器官」擁有什麼樣的權利，都仍是這個概念發展前待解決的問題。
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