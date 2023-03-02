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Gogoro Delight「本色黑」率性上路 同步宣布多個車款降價、最高便宜7180元

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Gogoro Delight「本色黑」
▲Gogoro Delight「本色黑」

去年7月針對女性推出全新Gogoro Delight車款之後，Gogoro 3月1日更以此車款推出以純黑色彩打造的「本色黑」款式，同時更因應全球供應鏈陸續恢復正常，進一步宣布進行策略性調降車價，包含Gogoro Delight與Gogoro VIVA XL在內全車款售價均作調整，降幅最高達新台幣7180元。

其中，此次推出的Gogoro Delight「本色黑」將以新台幣93800元銷售，而去年推出的Gogoro Delight既有車款則將從原本售價調整為新台幣89800元，降幅達新台幣6180元，包含Gogoro VIVA XL SUPERFAST、Gogoro VIVA XL Belt、Gogoro Premium、Gogoro VIVA MIX等車款，分別都有新台幣2000元至7180元的價格降幅。

而Gogoro更與zingala銀角零卡合作，從即日起至今年7月31日於全台門市購買Gogoro全車系車款，即享有36期0利率優惠方案，還能月月抽亞洲各國機票、iPhone 14 Pro、5000點Gogoro Smart Points，以及Tesla Model Y及蘋果產品大禮包。

▲Gogoro第一款以純黑形式打造車款，藉此詮釋女性不同刻板印象偏好粉系色彩的個性，同時更提供期間限定、Gogoro專屬字型的車身客製化刻字服務
▲Gogoro第一款以純黑形式打造車款，藉此詮釋女性不同刻板印象偏好粉系色彩的個性，同時更提供期間限定、Gogoro專屬字型的車身客製化刻字服務

至於此次推出的Gogoro Delight「本色黑」款式，更是Gogoro第一款以純黑形式打造車款，藉此詮釋女性不同刻板印象偏好粉系色彩的個性，同時更提供期間限定、Gogoro專屬字型的車身客製化刻字服務，讓車主能在車上增加專屬識別字樣。

此外，Gogoro Delight「本色黑」款式更將TCS循跡防滑系統列為標準規格，藉此確保在濕滑路面騎乘時的安全。

▲前飾板的「Delight」字樣
▲前飾板的「Delight」字樣

▲兩側同樣有「Delight」字樣
▲兩側同樣有「Delight」字樣

▲所有配件都是以黑色打造
▲所有配件都是以黑色打造

▲Gogoro Delight「本色黑」
▲Gogoro Delight「本色黑」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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