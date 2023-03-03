MAGEASY 推出商務、娛樂兩用 iPad 保護殼，獨家設計、極致質感

來自美國的蘋果週邊配件品牌 MAGEASY 因應商務、異地辦公的 iPad 使用者日益增多，推出兩款給重度使用者與鍵盤使用者的高階 iPad 保護殼。多角度支架保護殼，在使用 iPad 閱讀文章時可直立穩固安放，更可以分離翻蓋擴增使用情境。另外原廠鍵盤專用的磁吸保護殼，讓 iPad 鍵盤族不需再裸機外出。兩款都擁有獨家防摔設計外，高級仿皮質感，外觀與保護力同時兼具。

圖／MAGEASY 提供

重度使用者推薦：VIVAZ+ 可拆式多角度支架透明 iPad 保護套為了解決 iPad 重度使用者的需求，可拆式的分離特色讓使用情境更加多變，將翻蓋完全拆除，玩遊戲、手持閱讀、拍照更加便利。外觀設計上，iPad 邊角全機包覆、霧面透明背版設計，透出 iPad 裸機感同時也能夠防止背板刮傷。

VIVAZ+ 磁吸分離 iPad 保護套，左右兩側採磁力吸附，背板使用透明霧面材質，體現裸機質感。 圖／MAGEASY 提供

五種角度任意折，磁吸翻蓋輕鬆拆不只能夠拆除翻蓋，VIVAZ+ 可拆式 iPad 保護套也提供了多種折疊角度，想要直立閱讀、筆記、觀影，都能夠依照使用需求調整到最舒適的觀看角度，可拆式翻蓋加上多角度的特性，讓 iPad 保護套有了更全面性的升級體驗。

VIVAZ+ 可拆式 iPad 保護套提供直立閱讀角度、橫立觀影多角度、書寫角度等全方位視角。 圖／MAGEASY 提供

在外觀細節方面，翻蓋上的燙印 LOGO 以及仿皮材質體現出高端商務感，保護套採用蜂巢 TPU 邊框結構設計、全機邊框包覆耐撞擊，兼顧外觀也提供最佳保護力，非常適合商務人士外出使用。

VIVAZ+ 可拆式 iPad 保護套，其翻蓋具高級仿皮質感，邊框採用蜂巢防摔結構設計。 圖／MAGEASY 提供

原廠鍵盤使用者推薦：CITICOVER 磁吸 iPad 保護殼原廠鍵盤因無法兼容市面上一般保護殼，裝上鍵盤後即喪失邊角保護性，MAGEASY 推出能夠直接吸附於 Apple 原廠鍵盤上的 iPad 磁吸保護殼，內置特殊強化磁鐵， 且擁有獨家專利智能接點技術，讓原廠鍵盤可精準對位，不必再擔心裸機手滑摔落，筆槽設計也不怕觸控筆丟失，加強邊角防摔獨、 立按鍵高回饋感，都讓你在使用上更加安心順手。

CITICOVER 磁吸 iPad 保護殼輕薄且防摔，使用皮革材質設計適合外出辦公人士做使用。 圖／MAGEASY 提供

CITICOVER 磁吸 iPad 保護殼的邊角加高設計，防摔保護力再升級，獨立按鍵也提升了回饋感。 圖／MAGEASY 提供

同場加映：工作追劇最舒適，FLIPMOUNT iPad 支架iPad 使用體驗再升級，FLIPMOUNT iPad 全鋁合金磁吸支架，無論是折疊、伸縮、上下旋轉都可視使用情境調整至最佳視角，且支架本身可折疊收納，外出長時間辦公也能輕鬆攜帶，讓你使用 iPad 更有生產力，調整視角不再肩頸僵硬。

FLIPMOUNT iPad 全鋁合金磁吸支架，支援 CITICOVER 磁吸 iPad 保護殼，輕鬆一吸即可使用。 圖／MAGEASY 提供

看完 MAGEASY 針對不同使用者研發出最適合的 iPad 配件，果粉們心動了嗎？欲知更多 iPad Air、 iPad mini 、iPad Pro 等保護殼配件等詳情，可前往 MAGEASY 官網深入了解：https://www.switcheasy.com.tw/categories/ipad

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