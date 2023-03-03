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MAGEASY 推出商務、娛樂兩用 iPad 保護殼，獨家設計、極致質感

文／ MAGEASY 提供

來自美國的蘋果週邊配件品牌 MAGEASY 因應商務、異地辦公的 iPad 使用者日益增多，推出兩款給重度使用者與鍵盤使用者的高階 iPad 保護殼。多角度支架保護殼，在使用 iPad 閱讀文章時可直立穩固安放，更可以分離翻蓋擴增使用情境。另外原廠鍵盤專用的磁吸保護殼，讓 iPad 鍵盤族不需再裸機外出。兩款都擁有獨家防摔設計外，高級仿皮質感，外觀與保護力同時兼具。

圖／MAGEASY 提供
圖／MAGEASY 提供

重度使用者推薦：VIVAZ+ 可拆式多角度支架透明 iPad 保護套
為了解決 iPad 重度使用者的需求，可拆式的分離特色讓使用情境更加多變，將翻蓋完全拆除，玩遊戲、手持閱讀、拍照更加便利。外觀設計上，iPad 邊角全機包覆、霧面透明背版設計，透出 iPad 裸機感同時也能夠防止背板刮傷。

VIVAZ+ 磁吸分離 iPad 保護套，左右兩側採磁力吸附，背板使用透明霧面材質，體現裸機質感。 圖／MAGEASY 提供
VIVAZ+ 磁吸分離 iPad 保護套，左右兩側採磁力吸附，背板使用透明霧面材質，體現裸機質感。 圖／MAGEASY 提供

五種角度任意折，磁吸翻蓋輕鬆拆
不只能夠拆除翻蓋，VIVAZ+ 可拆式 iPad 保護套也提供了多種折疊角度，想要直立閱讀、筆記、觀影，都能夠依照使用需求調整到最舒適的觀看角度，可拆式翻蓋加上多角度的特性，讓 iPad 保護套有了更全面性的升級體驗。

VIVAZ+ 可拆式 iPad 保護套提供直立閱讀角度、橫立觀影多角度、書寫角度等全方位視角。 圖／MAGEASY 提供
VIVAZ+ 可拆式 iPad 保護套提供直立閱讀角度、橫立觀影多角度、書寫角度等全方位視角。 圖／MAGEASY 提供

在外觀細節方面，翻蓋上的燙印 LOGO 以及仿皮材質體現出高端商務感，保護套採用蜂巢 TPU 邊框結構設計、全機邊框包覆耐撞擊，兼顧外觀也提供最佳保護力，非常適合商務人士外出使用。

VIVAZ+ 可拆式 iPad 保護套，其翻蓋具高級仿皮質感，邊框採用蜂巢防摔結構設計。 圖／MAGEASY 提供
VIVAZ+ 可拆式 iPad 保護套，其翻蓋具高級仿皮質感，邊框採用蜂巢防摔結構設計。 圖／MAGEASY 提供

原廠鍵盤使用者推薦：CITICOVER 磁吸 iPad 保護殼
原廠鍵盤因無法兼容市面上一般保護殼，裝上鍵盤後即喪失邊角保護性，MAGEASY 推出能夠直接吸附於 Apple 原廠鍵盤上的 iPad 磁吸保護殼，內置特殊強化磁鐵， 且擁有獨家專利智能接點技術，讓原廠鍵盤可精準對位，不必再擔心裸機手滑摔落，筆槽設計也不怕觸控筆丟失，加強邊角防摔獨、 立按鍵高回饋感，都讓你在使用上更加安心順手。

CITICOVER 磁吸 iPad 保護殼輕薄且防摔，使用皮革材質設計適合外出辦公人士做使用。 圖／MAGEASY 提供
CITICOVER 磁吸 iPad 保護殼輕薄且防摔，使用皮革材質設計適合外出辦公人士做使用。 圖／MAGEASY 提供

CITICOVER 磁吸 iPad 保護殼的邊角加高設計，防摔保護力再升級，獨立按鍵也提升了回饋感。 圖／MAGEASY 提供
CITICOVER 磁吸 iPad 保護殼的邊角加高設計，防摔保護力再升級，獨立按鍵也提升了回饋感。 圖／MAGEASY 提供

同場加映：工作追劇最舒適，FLIPMOUNT iPad 支架
iPad 使用體驗再升級，FLIPMOUNT iPad 全鋁合金磁吸支架，無論是折疊、伸縮、上下旋轉都可視使用情境調整至最佳視角，且支架本身可折疊收納，外出長時間辦公也能輕鬆攜帶，讓你使用 iPad 更有生產力，調整視角不再肩頸僵硬。

FLIPMOUNT iPad 全鋁合金磁吸支架，支援 CITICOVER 磁吸 iPad 保護殼，輕鬆一吸即可使用。 圖／MAGEASY 提供
FLIPMOUNT iPad 全鋁合金磁吸支架，支援 CITICOVER 磁吸 iPad 保護殼，輕鬆一吸即可使用。 圖／MAGEASY 提供

看完 MAGEASY 針對不同使用者研發出最適合的 iPad 配件，果粉們心動了嗎？
欲知更多 iPad Air、 iPad mini 、iPad Pro 等保護殼配件等詳情，可前往 MAGEASY 官網深入了解：https://www.switcheasy.com.tw/categories/ipad

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