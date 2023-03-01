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TCL推出顯示亮度大幅提升的第二代NXTPAPER反射螢幕 同步推出平板新品

聯合新聞網／ 楊又肇

從2021年開始將標榜顯示效果如同紙面印刷般的NXTPAPER反射螢幕用在平板裝置後，TCL在此次MWC 2023宣布推出2.0更新版本，並且用於新款平板裝置。而TCL此次也同步推出多款手機產品，其中包含針對特定市場需求推出的4G連網產品。

相比先前版本，TCL標榜NXTPAPER 2.0設計將顯示亮度提高至500nits，足足提高1.5倍，讓應用此螢幕的裝置能在戶外強光環境下正常使用，同時也具備抗反光設計，另外更具備硬體等級、符合德國萊茵認證的抗藍光效果，螢幕本身還具備自動調整顯示色溫功能，藉此再不同光線環境對應更舒適觀看體驗。

而搭載此款螢幕的NXTPAPER 11，則是一款11吋平板，採用2K解析度與名為AI Visual Boost的色彩增艷技術，本身重量僅462公克，內建電池量為8000mAh，並且在前後配置800萬畫素相機鏡頭，作業系統則採用Android 13，建議售價則是249歐元起跳，預計在今年5月於歐洲市場銷售。

同步推出的TCL TAB 11平板裝置也是採11吋螢幕設計，硬體規格也與NXTPAPER 11相仿，但最大差異在於採用的是NXTVISION螢幕技術，一樣採2K解析度設計，建議售價則從179歐元起跳，額外搭載LTE連網功能版本則從209歐元起跳。

至於在手機產品部分，TCL分別推出40 XE 5G、40 X 5G，以及僅對應4G連網功能的40 XL，三款手機都會在美國市場銷售。

其中，40 XE 5G、40 X 5G採用相近硬體規格，包含搭載6.56吋HD+解析度、90Hz畫面更新率設計螢幕，分別採用2.2GHz運作時脈設計的8核心處理器、4GB記憶體，而40 XE 5G採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配1300萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，40 X 5G則在廣角鏡頭採用5000萬畫素規格，兩者建議售價分別從169美元與199美元起跳，將在今年6月上市。

僅對應4G連網功能的40 XL則採用6.75吋螢幕，本身搭載8核心處理器、5000萬畫素主相機鏡頭等設計，建議售價則從149美元起跳，預計在5月上市。

另外，TCL還推出另一款入門等級的4G連網手機TCL 406，本身採用NXTVISION顯示技術設計的6.6吋HD+解析度螢幕，搭載5000mAh電池容量，建議售價則是119美元，預計先在歐洲市場推出，日後也會在特定市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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