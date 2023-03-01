300W有線快充技術有多威？小米展示可在5分鐘內充滿4100mAh電池

在realme日前公布用於realme GT Neo 5、可在9分30秒內將4600mAh電池容量滿充滿的240W有線快充技術後，小米在此次MWC 2023期間更公布其高達300W的有線快充技術，標榜在接近5分鐘內即可將4100mAh電池電量充滿。

在示範影片中，小米採用改造後的Redmi Note 12 Pro+進行測試，其中在2分12秒左右就將4100mAh電池電量充至50%，並且在接近5分鐘時將電池完成充電。

依照小米說明，此次設計方案採用15C超高倍率電池芯，以及類似三明治的堆疊設計，並且以硬碳材質取代部分石墨材質，透過一定比例製成的負極接點，讓整體電流傳輸密度更高，同時也能有更快充電反應速度。

另外，此次電池芯更採用輕薄設計，搭配上下兩層中間填充相變散熱材質進行散熱，同時兼顧在更窄手機內部空間放置彈性。

至於在此次對應的300W輸出充電器設計中，同樣以氮化鎵 (GaN)為基礎，而整體體積則與先前推出的210W充電器相同，主要差別在採用更大面積的石墨烯材質加快散熱。

目前小米並未透露此充電設計方案是否會用於市售機種，但礙於使用安全性與產品法規，可能僅會在特定市場推出，或是僅以技術展示產品呈現為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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