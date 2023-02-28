Adobe以200億美元收購線上設計協作平台Figma 可能面臨市場壟斷訴訟

Adobe去年9月以200億美元等值金額收購線上設計協作平台Figma的交易，可能面臨美國司法部以違反市場壟斷為由發起訴訟。

彭博新聞報導指稱，美國司法部最快將會在下個月發起訴訟，主要擔心Adobe收購Figma將影響多數專業設計人員平台選擇權益，同時也可能因此大幅提高Adobe旗下服務使用率，而對其他創作平台、工具提供業者競爭發展造成不公。

不過，美國司法部並未針對彭博新聞報導內容作回應。

Figma於2012年由共同創辦人Dylan Field和Evan Wallace成立，主要提供容易使用、可對應複雜設計需求，以及多名使用者線上協作，同時也有龐大第三方外掛程式開發應用生態的使用體驗，目前更累積吸引數百萬名使用者及開發者進駐，其中包含Google、微軟、Airbnb等科技業者都支持使用，同時吸引紅杉資本、a16z、凱鵬華盈等創投投資。

而在過去發展中，Figma主要競爭對手包含Adobe XD等工具平台，如今由Adobe斥資收購，顯然讓美國司法部認為此舉消除Adobe在設計市場競爭阻礙，可能造成市場壟斷局面。

不過，Adobe則是強調本身與Figma聚焦市場截然不同，並且說明Figma主要專注在建構網路協作平台相關互動式產品，而Adobe本身則是聚焦在創作工具產品，更說明會與相關監管機構合作，期望能順利在今年內完成此筆收購交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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