聯想於MWC 2023擴大ThinkPad產品線陣容 推動數位化轉型使用體驗

聯想在此次MWC 2023推出多款筆電、行動裝置，分別包含新款ThinkPad Z13 Gen 2、ThinkPad Z16 Gen 2，以及新款ThinkPad X13 Gen 4與、ThinkPad X13 Yoga Gen 4，另外也推出ThinkPad T系列、L系列、ThinkPad E14 Gen 5、ThinkPad E16 Gen 1與新款ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5模組化螢幕，更針對入門需求推出新款IdeaPad Duet 3i與IdeaPad Slim 3 Chromebook。

此次推出機種，聯想同樣標榜推動數位化轉型使用體驗，並且強調可進一步降低二氧化碳排放量，同時也藉此擴大ThinkPad產品生態。

其中，此次推出的ThinkPad Z13 Gen 2與Z16 Gen 2均採用AMD Ryzen 7000系列處理器，在16吋機種更額外搭配Radeon 6650M獨立顯示卡，記憶體最高可對應64GB容量，以及最高2TB SSD儲存容量，另外也加入Wi-Fi 6E連接功能，螢幕則分別採用13.3吋、2.8K OLED面板與16吋、4K OLED面板規格。

而此次推出的ThinkPad X13 Gen 4與ThinkPad X13 Yoga Gen 4同樣採用AMD Ryzen 7000系列處理器，以及可選擇採用2.8K OLED顯示螢幕規格的ThinkPad T14 Gen 4、ThinkPad T16 Gen 2，以及ThinkPad T14s Gen 4。

另外在ThinkPad L13 Gen 4與ThinkPad L13 Yoga Gen 4則搭載低藍光顯示螢幕，並且能以低耗電設計延長電池使用時間，至於ThinkPad L14 Gen 4與ThinkPad L15 Gen 4則是將SSD儲存容量增加至最高2TB。

至於針對一般中小型企業使用需求打造的ThinkPad E14 Gen 5，以及此次新增家的16吋螢幕版本ThinkPad E16，則是採用16:10顯示螢幕，提供90%顯示佔比設計，觸控板更採115mm寬幅，藉此對應更大操作面積，同樣採用AMD Ryzen 7000系列處理器、Radeon 610M顯示卡，記憶體最高可搭載40GB，儲存容量一樣提高至2TB，另外也支援Wi-Fi 6E連網能力。

此次同步推出具備模組化設計的ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5螢幕，分別提供21.5吋與23.8吋規格，內建支援1080P視訊鏡頭、雙收音麥克風，本身則對應窄邊框、Full HD解析度顯示規格，以及低藍光技術，更支援10指觸控與手寫筆輸入，另外也能透過磁吸方式安裝擴充模組。

IdeaPad Duet 3i則是採用Intel N系列處理器、11.5吋2K螢幕設計的2 in 1裝置，主要鎖定輕便、隨身攜帶使用需求，本身搭載Windows 11作業系統，另外也支援手寫筆操作。

與IdeaPad Duet 3i一同亮相的IdeaPad Slim 3 Chromebook則是採用聯發科Kompanio 500系列處理器，搭載14吋Full HD螢幕，整體重量為1.3公斤，對應13.5小時續航使用時間。

建議售價方面，ThinkPad Z13 Gen 2將以1649歐元起跳價格銷售，預計在今年7月上市，ThinkPad Z16 Gen 2則以2249歐元起跳價格銷售，預計在今年8月上市，而ThinkPad X13 Gen 4建議售價從1190歐元起跳，預計在今年7月上市，ThinkPad X13 Yoga Gen 4建議售價為1290歐元起跳，同樣會在今年7月上市。

ThinkPad T14s、ThinkPad T14與ThinkPad T16同樣會從今年7月上市，建議售價則分別從1590歐元、1345歐元與1390歐元起跳。至於ThinkPad L13、ThinkPad L13 Yoga則從今年4月上市，建議售價分別從839歐元與980歐元起跳，另外ThinkPad L14與ThinkPad L15則會在今年5月上市，建議售價分別從775歐元與755歐元起跳。

ThinkPad E14 Gen 5與ThinkPad E16 Gen 1會在今年6月上市，建議售價分別從770歐元與780歐元起跳。而模組化螢幕ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) Gen 5則會在今年8月上市，預計以299歐元與399歐元起跳價格銷售。

IdeaPad Duet 3i將在今年6月上市，建議售價為449歐元起跳，而IdeaPad Slim 3 Chromebook則會在今年5月推出，建議售價則從349歐元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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