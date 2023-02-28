蘋果的虛擬視覺頭戴裝置將無須仰賴連接iPhone 目前已經著手打造第二款產品

針對蘋果傳聞將推出的虛擬視覺頭戴裝置「Reality Pro」，彭博新聞稍早取得消息指出，此款頭戴裝置將無須仰賴連接iPhone，即可獨立完成設定及使用。

依照彭博新聞記者Mark Gurman取得消息，說明蘋果準備推出的虛擬視覺頭戴裝置將可獨立完成設置，同時也無需配合連接iPhone才能使用，但如果有必要的話，其實也能連接iPhone使用更多內容。

此外，此款虛擬視覺頭戴裝置將全數透過眼睛視線及手勢互動方式進行操作，不會提供額外手持控制器，而蘋果目前正在測試浮空手勢操作互動功能，但目前成果似乎仍無法滿足其要求。

而蘋果目前也同時著手準備第二款虛擬視覺頭戴裝置，有別目前準備規格將會更著重在效能表現。

目前傳聞中，蘋果原本計畫在接下來的春季發表會上公布虛擬視覺頭戴裝置產品，但因為現行設計仍無法符合蘋果要求，有可能延後至6月舉辦的WWDC 2023期間亮相。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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