HTC擴展XR延展實境生態系統 打造企業沉浸式空間、第二代5G行動專網解決方案

HTC在此次MWC 2023期間宣布擴展XR延展實境生態系統，分別推出全新遠距協作的企業沉浸式空間VIVERSE for Business、VIVE Mars CamTrack虛擬製作技術，以及REIGN CORE S2－第二代5G行動專網解決方案，同時針對VIVE XR Elite推出新款面部襯架。

VIVERSE for Business企業專屬「平台即服務」

越來越多的組織希望為員工及客戶提供身歷其境的空間場景，可從中獲得遠距協作、學習、銷售機會等協助。VIVERSE成功開發多個合作夥伴項目後，現在推出多功能且可客製的「VIVERSE for Business」，提供企業專屬的「平台即服務」內容。

過往企業在建構專屬的沉浸式虛擬空間時一直面臨極大的挑戰，現在借助VIVERSE for Business的服務，企業即可簡單地從模組中進行選擇，模組化設計包含創建虛擬分身、聯繫溝通功能設置至空間外觀和氛圍等設計。

VIVERSE與合作夥伴Cityscape在2023世界行動通訊大會上展示平台模塊式設計，如何讓企業可以選擇虛擬空間的大小和風格，然後再毫不費力地加入其品牌視覺。主題模組涵蓋公共空間、接待空間、陳列室空間、團隊空間、會議空間和禮堂等空間，可供企業自由選擇和建構，企業還可以建造專屬的品牌空間。

VIVE XR Elite全新MR面部襯架

此外，VIVE XR Elite 推出全新MR 面部襯架，其設計旨在使體驗混合實境內容時能更加身歷其境和直觀，讓用戶能同時感知外在周圍環境，並透過虛擬疊應用加得到更多元豐富的體驗。

新的MR面部襯架兼具舒適並同時使體驗XR內容時更加容易，因為用戶可以保持對於真實世界的環境感知，並能同步使用現實世界的設備。全新的MR面部襯架預計今年第二季推出，並且透過vive.com線上銷售。

另外，HTC也透露VIVE XR Elite商用企業版即將推出，預計擴展商務應用生態系統。

VIVE Mars CamTrack 虛擬製作解決方案

VIVE Mars CamTrack虛擬製作解決方案於2022年推出，將虛擬製作化繁為簡，透過領先業界的Lighthouse基地台定位技術，將繁複的攝影機追蹤工作流程整合至一部具有專業級功能，且輕便、隨插即用的模組方盒中，提供簡單、精準的攝影機追蹤解決方案。

最近Corridor製作團隊使用 VIVE Mars CamTrack 拍攝其奇幻系列電影《地牢之子》，而汽車品牌Infinity和 Carstage 則製作了Infinity Q60 豪華 SUV 的商業廣告。 VIVE Mars CamTrack 將為 MWC 帶來最新的虛擬製作技術，並使用由業界領先的 LED 顯示螢幕製造商 AOTO Electronics 所提供的先進LED 牆展示。

VIVE原創BEATDAY虛擬元宇宙娛樂平台

VIVE Originals於2021年打造「BEATDAY」元宇宙娛樂平台，結合容積攝影技術，以3A級美術規格創建多場沉浸式全息演唱會，給樂迷前所未有的全新音樂感官體驗。這次在MWC全球首映最新沉浸式元宇宙戲劇作品《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》VR體驗版，成為在BEATDAY推出首個採用容積攝影的戲劇項目，結合音樂、遊戲等跨娛樂互動體驗。

改編自亞洲知名IP電視劇《華燈初上》，用戶戴上全新 VIVE XR Elite，可以在賽博朋克 Hikari 酒吧進行社交活動，並且欣賞亞洲新生代R&B歌手Julia Wu吳卓源的虛擬演唱會。

5G行動專網解決方案REIGN CORE S2

HTC旗下子公司G REIGNS推出全新5G行動專網解決方案REIGN CORE S2，同樣具備輕巧、建置速度更快特性，並且可對應10000平方公尺範圍的5G網路覆蓋面積，本身根據O-RAN標準構建，具有高度便攜性，可輕鬆佈署於辦公室、自由搭建的空間，或是倉庫等環境。

而此次在MWC 2023現場所演示的VIVE Mars CamTrack x VIVE Originals即時影片，都是透過REIGN CORE S2高速及低延遲的網路傳輸。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

udn討論區