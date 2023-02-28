快訊

高雄工地糾紛3人受傷送醫 1人腹部遭刺傷身亡

蔣萬安道歉了！228紀念活動一度混亂 陳抗者高喊「下跪道歉」

人潮滿滿…二二八連假買坐票卻擠不上自強號？台鐵回應了

採Qualcomm Snapdragon Spaces XR技術打造 小米無線AR眼鏡探索版亮相

聯合新聞網／ 楊又肇

除了在MWC 2023期間公布國際版小米13系列，小米還對外展示名為小米無線AR眼鏡探索版的概念產品，本身以Qualcomm Snapdragon Spaces XR技術打造，可搭配小米13系列連接使用。

由於採分散式運算架構設計，因此眼鏡本體重量可以變得更輕盈，僅126公克，厚度也相對減少許多，框體採用鎂鋰合金、碳纖維材質打造，並且配合使用小米自主研發的矽氧負極電池，同時也對應視網膜等級的自適應環境光顯示功能，以及高精準度的手勢追蹤效果。

眼鏡採用Snapdragon XR2 Gen 1運算平台設計，以小米專研的低延遲通訊連線技術運作，讓眼鏡與手機之間無線傳輸延遲時間低於3毫秒，完整通訊無線傳輸延遲時間更降至50毫秒內。

另外，小米更標榜此款眼鏡對應每度像素數量達58，接近人眼識別極限，將能在眼睛產生更清晰視覺感受，避免明顯的顆粒感問題。另外，眼鏡採用的Micro OLED螢幕構成自由曲面光學模組，更配備自由曲面導光棱鏡，可在有限容積內進行複雜的光折射，藉此讓使用者獲得更清晰影像視覺，同時入眼亮度更達1200nits。

而眼鏡更配備電致色變鏡片，藉此對應不同光源環境使用體驗，並且可依照需求透過遮光模式對應虛擬實境體驗，或是透過通透模式使用混合實境體驗。

至於手勢識別部分同樣採小米自行研發的微手勢互動體驗，透過識別食指到小拇指的12個關節點，將中指的中間關節作為方向鍵原點，並且以食指的第二個關節為上，當與周圍區域結合時，即可形成基本運動操作的四向方向鍵，將能輕鬆的做出移動操作。

此外，這12個指關節的功能類似於中國九鍵拼音輸入法，大拇指在手指區域敲擊即可輸入文字，若以拇指在食指上滑動則可操作進入和退出應用程式。在未來，小米希望能透過單手範圍，即能完成滑動和點選等操作。

小米更強調此款眼鏡將能帶動跨裝置互動體驗，並且透過旗下連網生態將更多內容帶到此款眼鏡上使用，同時也能配合虛擬視覺互動體驗讓使用者有全新操作感受。

目前小米無線AR眼鏡探索版本身採用鈦色設計，提供三種尺寸的鼻墊，近視用戶可使用近視夾片，並且支援小米13系列手機連接使用，另外也支援相容Snapdragon Spaces技術的智慧型手機使用。

在軟體支援部分，小米無線AR眼鏡探索版支援Qualcomm Snapdragon Spaces、OpenXR、Microsoft MRTK開發框架，同時小米將與開發者密切合作，藉此推動AR應用內容生態發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米 AR

延伸閱讀

小米MWC發新機 Xiaomi 13 Series躍上國際市場

也搭載Snapdragon Gen 2處理器！有「徠味」的國際版小米13系列登場

小米強調其旗艦手機產品更符合環保 攜手國家地理雜誌推動永續發展

連假購機優惠快搶！三星這款直降8910元 蘋果iPhone 14最高折3310元

相關新聞

嫌ChatGPT限制太多！馬斯克傳招募團隊開發AI聊天對手

科技媒體The Information報導，人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI的共同創辦人馬斯克...

一周數位爆報／「月事救星」在日本廁所！三星S23、蘋果iPhone 14低價拋售潮有暗黑原因？iPhone 15新色曝光！

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

可在睡覺時「遊玩」的《Pokémon Sleep》 將與新配件Pokémon Go Plus+於夏季推出

在稍早舉辦的Pokémon Presents活動裡，The Pokémon Company宣布標榜在睡覺時「遊玩」的《Pokémon Sleep》，將在今年夏季正式推出，同時也將推出新款遊戲配件Pokémon Go Plus+，更確認與Netflix合作推出首部完全新作《寶可夢 禮賓部》定格動畫。

Intel推動網路虛擬化，強調2025年會有超過75%企業資料透過網路託管、運算

過去強調扮演網路運算背後重要推手，並且持續推動網路虛擬化、邊緣運算與5G網路發展後，Intel在此次MWC 2023強調在5G網路應用發展持續推動之下，網路虛擬化應用已經成為重要佈局，許多電信業者都已經陸續推動vRAN (虛擬無線接取網路)發展模式，而此次宣布推出的新款第四代Intel Xeon Scalable可擴展伺服器處理器，將協助推動vRAN強化功能。

採Qualcomm Snapdragon Spaces XR技術打造 小米無線AR眼鏡探索版亮相

除了在MWC 2023期間公布國際版小米13系列，小米還對外展示名為小米無線AR眼鏡探索版的概念產品，本身以Qualcomm Snapdragon Spaces XR技術打造，可搭配小米13系列連接使用。

HTC擴展XR延展實境生態系統 打造企業沉浸式空間、第二代5G行動專網解決方案

HTC在此次MWC 2023期間宣布擴展XR延展實境生態系統，分別推出全新遠距協作的企業沉浸式空間VIVERSE for Business、VIVE Mars CamTrack虛擬製作技術，以及REIGN CORE S2－第二代5G行動專網解決方案，同時針對VIVE XR Elite推出新款面部襯架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦