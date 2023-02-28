採Qualcomm Snapdragon Spaces XR技術打造 小米無線AR眼鏡探索版亮相

除了在MWC 2023期間公布國際版小米13系列，小米還對外展示名為小米無線AR眼鏡探索版的概念產品，本身以Qualcomm Snapdragon Spaces XR技術打造，可搭配小米13系列連接使用。

由於採分散式運算架構設計，因此眼鏡本體重量可以變得更輕盈，僅126公克，厚度也相對減少許多，框體採用鎂鋰合金、碳纖維材質打造，並且配合使用小米自主研發的矽氧負極電池，同時也對應視網膜等級的自適應環境光顯示功能，以及高精準度的手勢追蹤效果。

眼鏡採用Snapdragon XR2 Gen 1運算平台設計，以小米專研的低延遲通訊連線技術運作，讓眼鏡與手機之間無線傳輸延遲時間低於3毫秒，完整通訊無線傳輸延遲時間更降至50毫秒內。

另外，小米更標榜此款眼鏡對應每度像素數量達58，接近人眼識別極限，將能在眼睛產生更清晰視覺感受，避免明顯的顆粒感問題。另外，眼鏡採用的Micro OLED螢幕構成自由曲面光學模組，更配備自由曲面導光棱鏡，可在有限容積內進行複雜的光折射，藉此讓使用者獲得更清晰影像視覺，同時入眼亮度更達1200nits。

而眼鏡更配備電致色變鏡片，藉此對應不同光源環境使用體驗，並且可依照需求透過遮光模式對應虛擬實境體驗，或是透過通透模式使用混合實境體驗。

至於手勢識別部分同樣採小米自行研發的微手勢互動體驗，透過識別食指到小拇指的12個關節點，將中指的中間關節作為方向鍵原點，並且以食指的第二個關節為上，當與周圍區域結合時，即可形成基本運動操作的四向方向鍵，將能輕鬆的做出移動操作。

此外，這12個指關節的功能類似於中國九鍵拼音輸入法，大拇指在手指區域敲擊即可輸入文字，若以拇指在食指上滑動則可操作進入和退出應用程式。在未來，小米希望能透過單手範圍，即能完成滑動和點選等操作。

小米更強調此款眼鏡將能帶動跨裝置互動體驗，並且透過旗下連網生態將更多內容帶到此款眼鏡上使用，同時也能配合虛擬視覺互動體驗讓使用者有全新操作感受。

目前小米無線AR眼鏡探索版本身採用鈦色設計，提供三種尺寸的鼻墊，近視用戶可使用近視夾片，並且支援小米13系列手機連接使用，另外也支援相容Snapdragon Spaces技術的智慧型手機使用。

在軟體支援部分，小米無線AR眼鏡探索版支援Qualcomm Snapdragon Spaces、OpenXR、Microsoft MRTK開發框架，同時小米將與開發者密切合作，藉此推動AR應用內容生態發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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