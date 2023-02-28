Intel推動網路虛擬化，強調2025年會有超過75%企業資料透過網路託管、運算

過去強調扮演網路運算背後重要推手，並且持續推動網路虛擬化、邊緣運算與5G網路發展後，Intel在此次MWC 2023強調在5G網路應用發展持續推動之下，網路虛擬化應用已經成為重要佈局，許多電信業者都已經陸續推動vRAN (虛擬無線接取網路)發展模式，而此次宣布推出的新款第四代Intel Xeon Scalable可擴展伺服器處理器，將協助推動vRAN強化功能。

藉由系統單晶片 (SoC)形式設計，Intel強調此次推出具備vRAN強化功能的第四代Intel Xeon Scalable可擴展伺服器處理器，將可在相同電力損耗量下，推動2倍網路頻寬處理量，而藉由Intel vRAN強化功能更可節省多達20%的電力損耗，讓電信業者在網通服務營運過程節省更高成本，並且對應更高網路傳輸量。

另外，Intel更標榜透過其5G核心軟體架構電力管理系統，最高可節省多達30%的電力損耗，在與南韓電信業者SK Telecom合作案例中，在每小時減少超過1000萬千瓦電力損耗量，並且減少超過5000噸的二氧化碳排放量。

而在接下來的市場發展趨勢中，Intel表示在2025年以後將有超過75%的企業的資料會託管，或是在數據中心以外處理、運算，而從2024年開始至少會有30%比例會透過邊緣運算處理，因此更強調vRAN技術在接下來發展將會變得更加重要，甚至從2023年開始就會有超過90%網路藉由虛擬化提升調度使用彈性，並且增加更高使用安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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