在稍早舉辦的Pokémon Presents活動裡，The Pokémon Company宣布標榜在睡覺時「遊玩」的《Pokémon Sleep》，將在今年夏季正式推出，同時也將推出新款遊戲配件Pokémon Go Plus+，更確認與Netflix合作推出首部完全新作《寶可夢 禮賓部》定格動畫。

《Pokémon Sleep》是由曾經推出《跳躍吧！鯉魚王》 (Pokémon: Magikarp Jump)的Select Button開發，玩家將透過個人睡眠狀態吸引寶可夢，藉此與卡比獸、橙夢博士一起研究寶可夢睡眠狀態。

遊戲方式僅需將手機放在枕邊，並且好好睡一覺，即可透過手機app量測、紀錄、分析睡眠狀況，藉此吸引不同類型的寶可夢，並且將分析結果逐一分類，讓玩家藉此蒐集各類寶可夢不同睡姿。

而此次同步公布的遊戲配件Pokémon Go Plus+，則是與先前推出配件Pokémon Go Plus類似，分別可連接《Pokémon GO》和《Pokémon Sleep》使用，相比原先配件可自動轉動補給站、投擲精靈球，此次推出配件更加入可投擲超級球與高級球的功能，另外也能簡單量測睡眠品質，並且透過皮卡丘叫聲喚醒玩家。

Pokémon Go Plus+預計在今年7月14日於美國市場推出，建議售價則是55美元，其他地區銷售資訊則尚未公布。

另外，The Pokémon Company也宣布與Netflix合作推出首部完全新作《寶可夢 禮賓部》定格動畫，將由曾經製作《多摩君》等動畫作品的日本工作室Dwarf負責，將講述寶可夢度假村禮賓員Haru與前來入住的寶可夢，以及其主人們之間故事，但現階段尚未公布具體上線時間與配音演員陣容等資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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