Nokia換新Logo！不再是傳統芬蘭藍 網友反應太無情
MWC今年2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納舉行，由於今年是疫情之後首度採全實體展方式進行，這也讓全球廠商參展規模更為盛大。同時，Nokia（諾基亞）趁勢將最新的Logo亮相，其中三個英文字母N、K、A皆刻意少去一筆畫，色調不再是芬蘭藍，改走清新路線，卻讓不少網友直呼「醜」。
該網友在PTT發文表示，Nokia在MWC 2023（世界行動通訊大會）上發表新Logo，並貼出Logo歷史演進圖，好奇提問「一代行動通訊大廠Nokia最新的Logo，你各位覺得如何呢？」
沒想到，鄉民們一面倒狂嫌「醜爆，還以為是要惡搞」、「他的商標一直都沒什麼辨識度啦，鈴聲還比較好認」，有人笑說「我在外面看縮圖還以為華視Logo咧」，甚至提議「拿貪食蛇當Logo比較有記憶點」，就連Nokia官方臉書粉專的大頭照一換上新Logo，都湧進外國網友的無情留言。
不過，也有部分的人稱讚「滿有設計感的」、「蠻好看的吧」。
據路透社報導，Nokia執行長隆德馬克受訪指出，由於已把手機品牌授權予HMD Global，「舊的Logo與智慧手機有關，如今我們是一家商業技術公司」，象徵致力轉型創新研發技術，市場領域和以往大不相同。
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