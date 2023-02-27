小米強調其旗艦手機產品更符合環保 攜手國家地理雜誌推動永續發展

此次除了在MWC 2023揭曉國際版小米13系列，小米更同步宣布與第三方碳數據分析和認證機構合作，針對小米最新發表的旗艦智慧型手機進行產品生命週期碳足跡分析，進而評估智慧型手機產品碳足跡，並且建立一套完整流程架構與方法模型。

此評估流程涉及從原物料取得，乃至於產品製造、分銷、使用，以及最終處置的溫室氣體排放總量，亦即在小米13 Pro從原材料、製造、儲存、運輸、使用與最終報廢處理等環節的碳排放進行量測評估，其二氧化碳排放總量為62.8公斤。

同時，小米強調此計算方式符合PAS2050標準，以確保數據的準確性和可信度。

小米發言人表示：「我們致力於利用這些有價值的資訊，來為我們的決策提供指標依據，並在我們所採取的一切動作中優先考慮環境永續性。而這一個動作將使我們在減少碳足跡與確保小米產品具有對環境的積極影響；我們很自豪持續在這條通往環境永續的道路上付出！」

小米更表示本身為聯合國全球契約組織 (The United Nations Global Compact，簡稱UNGC)的一員，將支持聯合國發起的永續發展目標 (Sustainable Development Goals，簡稱SDG)，重點目標放在讓永續發展的目標整合到集團業務與產品中。

目前，小米提供超過40款節能產品，其中利用One Paper Box單一紙張完成盒裝設計，藉此減少高達40%的包裝剪裁浪費。而透過執行此項產品生命週期碳足跡管理系統，小米朝向實現永續發展目標邁出關鍵一步，並且承諾致力於開發有益於消費者與地球、友善環境的產品。

另外，小米更與《中國國家地理雜誌》合作，利用國家地理科學家和探險家的知識和指導，提供具教育性的工具及素材，激勵個人或社群瞭解目前生活方式對地球的影響，並且持續探索如何擁抱永續環境與更聰明永續的生活方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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