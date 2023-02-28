因應組織重整 Alphabet關閉於2021年啟用的Everyday Robots機器人項目

WIRED網站報導指稱，基於近期裁員與組織精簡考量，Google母公司Alphabet已經關閉X實驗室於2021年底啟用的Everyday Robots通用型學習機器人項目發展。

在最初發展理念中，Everyday Robots希望能透過通用型學習訓練方式，讓機器人能在辦公室或家庭等非結構化環境中順利運作，並且完成垃圾清理、分類，以及簡單桌面清理或整理不使用的杯子，甚至也能透過光達等元件進行導航，並且透過機器手臂開門進出辦公室等執行動作。

不過，在近期Alphabet面臨大規模裁員，以及必須精簡組織架構，僅保留可帶進龐大、穩定營收，或是更具發展性的計畫項目情況下，Everyday Robots顯然因為單一機器人訓練花費成本高達數萬美元，同時現階段仍難以看見實質獲利可能性，導致面臨被迫關閉的命運。

在此之前，Google曾在2013年收購從麻省理工學院獨立的機器人公司Boston Dynamics，但在2017年則將其轉售給日本電信業者Softbank，目前則由韓國現代集團收購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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