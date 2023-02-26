一周數位爆報／「月事救星」在日本廁所！三星S23、蘋果iPhone 14低價拋售潮有暗黑原因？iPhone 15新色曝光！

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

驚奇度：★★★★☆ 小編評語：我以為很多人都知道這個秘密耶。

三星Galaxy s23系列新機上市，PTT卻湧現「低價拋售潮」。示意圖／路透

實用度：★★★★★ 小編評語：哇，台灣旅客去日本又能再看到一項很貼心的服務耶。

時常在臉書及網站分享日本新資訊的「日本失心瘋俱樂部」，發現日本部份女性廁所設置「OiTr生理用品提供機器」，透過「看廣告」的方式來免費獲得衛生棉。（「日本失心瘋俱樂部」授權提供）

期待度：★★★★☆ 小編評語：光是換了Type-C的iPhone真的就已讓人期待惹！

每年蘋果的iPhone都有不同色系登場，左起為iPhone 14 Pro系列、iPhone 14系列及iPhone 13。（翻攝自蘋果官網）

懷疑度：★★★☆☆ 小編評語：但偶爾會有一種錯覺，就是某個時候網速特別慢…。

為推動5G網路普及率，電信業者紛紛祭出優惠資費方案，吸引消費者升級通訊規格。圖／聯合報系資料照片

疑問度：★★★★☆ 小編評語：ㄟ～這樣真的沒問題嗎？不過三星官方都出來掛保證，想必一定OK啦！

一名網友表示，自己的2支三星Galaxy S23 Ultra右下角螢幕部份有「氣泡感」，質疑三星是否未做好品管，該文引起熱議，三星也表示沒有問題。（翻攝自推特Orange_Scooter）

撿便宜度：★★★★☆ 小編評語：連iPhone 14系列都有特價耶，還不快趁這一波衝去買新手機！

傑昇通信的購機優惠活動，以三星舊款6.1吋Galaxy S22 128GB版最為划算，直接折扣8910元，讓你用1萬5990元價格就能入手旗艦級手機。（翻攝自三星官網）

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