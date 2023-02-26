一周數位爆報／「月事救星」在日本廁所！三星S23、蘋果iPhone 14低價拋售潮有暗黑原因？iPhone 15新色曝光！

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三星（Samsung）Galaxy S23系列新機才剛上市，卻有網友意外發現「PTT湧現拋售潮」讓他大感意外，且價格多數以低於市價2至3千的價格在賣；貼文曝光後便釣出許多內行人透露這波新品拋售潮的背後真相。 （繼續閱讀…）
驚奇度：★★★★☆
小編評語：我以為很多人都知道這個秘密耶。
你曾有尿急跑去廁所解放才發現沒帶衛生紙的經驗嗎？女生還可能會遇上月事一來卻忘了準備衛生棉的尷尬窘境。不過，現在日本有部份廁所出現了1項超貼心的「應急服務」，讓女網友們直呼「好方便喔」，在日本旅遊更增加安全感。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：哇，台灣旅客去日本又能再看到一項很貼心的服務耶。
蘋果（Apple）每年的iPhone系列都有特殊色可挑選，像是iPhone 12 Pro的「太平洋藍」、iPhone 13 Pro的「天峰藍」和「松嶺青色」、iPhone 14 Pro的「深紫色」。日前網路也曝光今年將推出的iPhone 15系列的顏色，甚至還有色碼可供參考，讓國外網友驚訝「這次怎麼那麼多外洩資訊」。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：光是換了Type-C的iPhone真的就已讓人期待惹！
為推動5G網路普及率，電信業者紛紛祭出優惠資費方案，吸引消費者升級通訊規格。不過，近日一名使用台灣之星的網友卻意外發現，他明明有申辦5G網速，但到了半夜時段卻都只剩下4G網速，此現象引起PTT鄉民關注討論。 （繼續閱讀…）
懷疑度：★★★☆☆
小編評語：但偶爾會有一種錯覺，就是某個時候網速特別慢…。
三星Galaxy S23系列今（24）日正式開賣，不少「星粉」早在2月21日預購領機，網路上也見不少使用者大讚該機續航力提升及玩遊戲順暢有感。不過有國外網友意外發現，該款手機上有讓他們困惑的東西「消不掉」，對此三星也有所回應。 （繼續閱讀…）
疑問度：★★★★☆
小編評語：ㄟ～這樣真的沒問題嗎？不過三星官方都出來掛保證，想必一定OK啦！
趕快享受2月最後的228連假吧！知名手機業者在228連假期間推出手機限時優惠活動，各大廠牌如蘋果（Apple）、三星（Samsung）、小米都有購機折扣，其中以三星手機下殺幅度最高，便宜了8910元，而小米的指定款手機也5千有找，蘋果iPhone 14系列從平價版到Pro版，也有1千至3千不等的折扣優惠。 （繼續閱讀…）
撿便宜度：★★★★☆
小編評語：連iPhone 14系列都有特價耶，還不快趁這一波衝去買新手機！
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華爾街日報報導，全球逾10億使用中的iPhone智慧手機，不但是宵小轉賣目標，近來愈來愈多iPhone用戶向警方報案聲稱...
日前確定Bullitt及Motorola都將採用其3GPP 5G NTN雙向衛星通訊技術，分別打造CAT S75與Motorola defy 2手機產品後，聯發科更透露將以此技術擴展未來衛星通話、視訊雙向通訊等全新5G連網應用，並且佈局更大規模的物聯網應用發展。
在日前預告後，Razer正式宣布與潮牌Evisu (福神)合作，推出包含大M印花刺繡窄腳丹寧牛仔褲、大M印花T恤、佛頭連帽外套，以及眾多與Evisu聯名推出的鍵盤、滑鼠等遊戲配件。
聯發科宣布，由旗下前瞻技術研究單位聯發創新基地，攜手中央研究院詞庫小組和國家教育研究院組成研究團隊，對外開源釋出全球第一款以繁體中文建造的語言模型，讓眾人取用測試。
日經新聞報導指稱，蘋果已經準備與鴻海合作生產第二款虛擬視覺頭戴裝置，並且將以相對較親民價格攻入一般消費市場。
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